На Короля Чарльза ІІІ напал неизвестный: подробности

Король Чарльз ІІІ подвергся нападению во вторник, 6 декабря, во время прогулки. Полиция Бедфордшира заявила, что мужчине около 20 лет, и считается, что он бросил яйцо в монарха, когда тот прогуливался по Лутону. Подозреваемый находится под стражей и будет допрошен, сообщает DailyMail.

Вскоре после его прибытия сотрудники службы безопасности увели короля Чарльза из толпы возле ратуши Лутона, а затем продолжили рукопожатие с представителями общественности после того, как их отвезли в другое место. Монарх встретился с местными жителями в центре города.

Король Чарльз ІІІ во время своего визита в Лутон Фото: GEORGE ROGERS-POOL