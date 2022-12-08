«Добрый вечер! Добрий вечір! Labvakar! Всем привет!» – сказала Вера Брежнева со сцены кинотеатра Splendid Palace. 7 декабря в Риге состоялся долгожданный концерт украинской знаменитости, который прошел с полным аншлагом.
ВИДЕО, ФОТО ⟩ «Сегодня здесь вся моя семья»: Вера Брежнева дала большой сольный концерт в Риге
RUS TVNET побывал на концерте и своими глазами увидел ту любовь, которую излучали зрители, и то тепло, которое подарила им Вера Брежнева. Конечно, это выражалось не только в шквале аплодисментов и просьбах выступить на бис, но и в роскошных букетах, которыми одарили артистку.
Вера отметила, что рада всех видеть и невероятно волнуется:
«Я безумно рада, что наконец-то происходит этот концерт. Впервые за 20 лет моей карьеры у меня был перерыв 9 месяцев... Меня зовут Вера, и я – украинка».
Напомним, ранее в официальном пресс-релизе к концерту было указано, что певица выступает под сценическим именем VERA. Как известно, фамилия Брежнева - это псевдоним, который знаменитость получила после того, как прошла кастинг в группу «ВИА Гра». Девичья фамилия артистки - Галушка, а после первого брака – Киперман.
Вера Брежнева указала, что в ее стране сейчас идет война, а потому ей было не до концертов. Она напомнила, что сейчас активно помогает жителям Украины, пострадавшим от действий российской армии, и украинским беженцам.
Певица поблагодарила зрителей за то, что они пришли, ведь концерт прежде всего благотворительный. С помощью него артистка собиралась помочь Международному центру поддержки женщин и детей «Город Добра»:
«Сегодня мы с вами делаем одно большое дело. Мы помогаем такому месту, как «Город Добра». Это благотворительный фонд. Он находится в Украине. Сегодня мы собрали на крышу для нового корпуса. Я вам за это благодарна».
Вера призналась, что она очень волновалась перед концертом.
Удивлением для нее стало то, что в Ригу приехали две ее сестры и они находятся в зале: «Сегодня здесь вся моя семья».
«Приехали мои друзья из разных стран... У меня уже появились здесь друзья. Брежнева рассказала, что местные ей часто говорят, что Рига – это маленький город и тут все друг друга знают. «Я понимаю, что если я знаю часть этого зала, то через шесть рукопожатий я знаю вас всех. Теперь вы можете точно говорить, что знакомы с Верой Брежневой».
Исполнительница объяснила, почему она хотела провести первый свой концерт после перерыва именно в таком теплом и уютном зале. Она подчеркнула, что ей не до праздников, но в 2022 году Вера отмечает 20-летие своей творческой карьеры, а потому со сцены прозвучало несколько песен из репертуара группы «ВИА Гра» – «Не надо», «Лучшие друзья девушек – это бриллианты» и «ЛМЛ». Последняя была исполнена на бис.
Вера Брежнева подчеркнула, что сет-лист вечера она составляла сама и он очень разносторонний. В нем есть популярные хиты, но есть и такие композиции, которые мало кому знакомы.
Примечательно, что концерт начался практически без задержки. Если на билете было указано 19:00, то
Вера вышла на сцену в 19:15 и провела там почти 100 минут. Она подчеркнула, что музыканты на сцене - это ребята из Латвии, с которыми она за несколько репетиций смогла найти общий язык.
«Доброе утро, мои родные люди», «Близкие люди», «Не надо», «Нирвана», «Время летать», «Любовь в большом городе», «Мой человек», «Реальная жизнь», «Хороший день у меня сегодня», «Девочка моя», «Розовый дым», «Вечериночка» и многие другие...
Завершала концерт песня-манифест «Любовь спасет мир». Ее Вера исполняла вместе с залом, который уже полностью пустился в пляс - люди встали со своих мест и бросились к сцене.
Конечно, были песни и на украинском языке, в том числе и последний сингл - «Вышиванка». Завершала почти двухчасовой концерт знаменитая песня супруга Веры (Брежнева упомянула, что именно Константин Меладзе автор многих ее песен) - хит группы «ВИА Гра» - «ЛМЛ». В финале звезда поблагодарила Ригу и Латвию за гостеприимство, помощь Украине и призналась в любви к нашему городу.
Галерея: Вера Брежнева в Риге
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