ВИДЕО, ФОТО ⟩ «Сегодня здесь вся моя семья»: Вера Брежнева дала большой сольный концерт в Риге

Вера призналась, что она очень волновалась перед концертом.

Удивлением для нее стало то, что в Ригу приехали две ее сестры и они находятся в зале: «Сегодня здесь вся моя семья».

«Приехали мои друзья из разных стран... У меня уже появились здесь друзья. Брежнева рассказала, что местные ей часто говорят, что Рига – это маленький город и тут все друг друга знают. «Я понимаю, что если я знаю часть этого зала, то через шесть рукопожатий я знаю вас всех. Теперь вы можете точно говорить, что знакомы с Верой Брежневой».

Исполнительница объяснила, почему она хотела провести первый свой концерт после перерыва именно в таком теплом и уютном зале. Она подчеркнула, что ей не до праздников, но в 2022 году Вера отмечает 20-летие своей творческой карьеры, а потому со сцены прозвучало несколько песен из репертуара группы «ВИА Гра» – «Не надо», «Лучшие друзья девушек – это бриллианты» и «ЛМЛ». Последняя была исполнена на бис.

Вера Брежнева подчеркнула, что сет-лист вечера она составляла сама и он очень разносторонний. В нем есть популярные хиты, но есть и такие композиции, которые мало кому знакомы.

Примечательно, что концерт начался практически без задержки. Если на билете было указано 19:00, то