ФОТО И ВИДЕО ⟩ Беженка из Украины может поехать на «Евровидение-2023» от Швеции

Участница 12-го сезона вокального шоу «Голос країни» Мария Сур сообщила подписчикам о том, что у нее появилась возможность стать артистом мирового масштаба. Молодая певица будет бороться за право представить Швецию на песенном конкурсе «Евровидение-2023».
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Мария стала участницей ежегодного музыкального фестиваля «Мелодифестивален», во время которого проводится нацотбор на Евровидение. На отборочных турах, которые стартуют в феврале, девушка исполнит композицию «Никогда не сдавайся».
Отметим, что после начала полномасштабной войны Мария Сур вместе с мамой уехала в Швецию к своей тети. На благотворительном концерте в поддержку Украины в Стокгольм певицу заметили продюсеры Warner Music и заключили с ней контракт, сообщает Ivona.
«Моя песня рассказывает обо мне, о моей жизни и о моих нынешних внутренних переживаниях (и я думаю о чувствах большинства украинцев сейчас). Я очень благодарна, что могу поделиться этим с людьми, и я надеюсь, что вы почувствуете мои чувства, которые я рассказываю в своей песне. Я ищу молнию сквозь все это и у меня есть моя большая мечта (мечта, которую я никогда не предам). Я буду бороться за свою мечту до конца. На нашем пути всегда молния, вы просто должны это увидеть, у нас всегда есть свои мечты и у нас всегда есть борьба, и это только ваш выбор, выбирай страдание и сдавайся или не сдавайся, сосредоточься на своих целях и мечтах и действуй! Я не хочу, чтобы мою историю и песню воспринимали только как грустную историю… Я считаю ее сильной песней и сильной историей… Все это делает меня сильнее, все это ведет меня к осуществлению моей мечты и как бы не было трудно, мы с этим справимся. Наше будущее будет прекрасным, если мы никогда не сдадимся», — обратилась к подписчикам Мария.