Здоровье дороже! ⟩ Эти продукты нельзя хранить на дверце холодильника

Но мало кто знает, что есть вещи, которые ни в коем случае нельзя хранить на дверце холодильника.

Яйцам нужна стабильная температура

Их рекомендуют класть на верхнюю полку. Также нельзя хранить в дверце холодильника домашние соусы, приготовленные на основе яиц (например, майонез).

Шоколад – только при комнатной температуре

Оптимальное место для хранения шоколада - сухое, но при этом прохладное. Если положить шоколад в холодильник, то на нём могут образоваться пузырьки, а это повлияет на его аромат и вкус.

Фрукты и овощи

Рекомендуется хранить овощи и фрукты в отдельных контейнерах, которые находятся в нижней части камеры. Она, как правило, отделенная от общей части прозрачным стеклом и оборудованная специальными лотками. Не рекомендуется снимать эту полку-стекло, так как она позволяет поддерживать определенную влажность в емкостях и тем самым способствует сохранению свежести фруктов и овощей.

Овощи храните только в специальных контейнерах, размещенных на дне холодильника. Длительное хранение овощей возможно, но при этом их нужно регулярно осматривать и протирать появившийся на них конденсат.

Молоко

Молоко есть практически в каждом холодильнике, но очень многие допускают одну ошибку. Связана она с хранением молока.

Как правило, мы храним молоко в самом удобном и, казалось бы, именно для этого и предназначенном месте – на дверце холодильника. Однако, такое расположение в холодильнике молоку не подходит. Все дело в том, что температура на дверце для молока не отвечает условиям его сохранения.

Температура в дверце холодильника всегда немного выше. К тому же, из-за частых колебаний (открывания-закрывания дверцы), молоко подвергается постоянным колебаниям температуры, что тоже уменьшает срок его хранения.