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ЗА СПИНОЙ ТЮРЬМА ⟩ Прошлое директора похоронного бюро вызвало возмущение: «Я не отдам любимого человека преступнику!»

Кетлин Крузе
Прошлое директора похоронного бюро вызвало возмущение: «Я не отдам любимого человека преступнику!»
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Фото: Elu24 kollaaž

«Неужели это новая реальность, что нашими усопшими занимаются преступники?» –вопрос был поднят в группе Facebook в Пыльтсамаа, ссылаясь на то, что управляющий нового похоронного бюро был неоднократно осужден за уголовные преступления. Он сам не отрицает своих грехов, но считает, что каждый заслуживает шанса на исправление.

Похоронное бюро, открывшее свои двери в Пыльтсамаа, вызвало бурную реакцию в группе города в Facebook.

«В Google вы найдете, что член правления – это человек с очень колоритным прошлым. Это новая норма, когда преступники занимаются нашими усопшими родными?" – спрашивает человек по имени Мэри в одной из общественных групп.

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