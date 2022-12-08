«Неужели это новая реальность, что нашими усопшими занимаются преступники?» –вопрос был поднят в группе Facebook в Пыльтсамаа, ссылаясь на то, что управляющий нового похоронного бюро был неоднократно осужден за уголовные преступления. Он сам не отрицает своих грехов, но считает, что каждый заслуживает шанса на исправление.
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ЗА СПИНОЙ ТЮРЬМА ⟩ Прошлое директора похоронного бюро вызвало возмущение: «Я не отдам любимого человека преступнику!»
Прошлое директора похоронного бюро вызвало возмущение: «Я не отдам любимого человека преступнику!»
Похоронное бюро, открывшее свои двери в Пыльтсамаа, вызвало бурную реакцию в группе города в Facebook.
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