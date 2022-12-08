Легендарная группа Scorpions даст большой концерт в Таллинне

Группа Scorpions, выступающая на мировой музыкальной сцене уже почти 60 лет, является одним из крупнейших символов эпохи. За время своего существования группа оставила неизгладимый след в стилях хэви-метал, хард-рок, глэм-метал и софт-рок. Scorpions вдохновляли многих современных рок-звезд как в музыке, так и в стиле.

Билеты на первый большой открытый концерт следующего лета поступят в продажу 9 декабря в Piletilevi.

Длинный список громких хитов, впечатляющие мировые турне и десятилетия успешной студийной работы сделали Scorpions группой, объединяющей разные поколения, которая всё больше привлекает молодых меломанов.

Начиная с дебютного альбома Lonesome Crow 1972 года и заканчивая Rock Believer этого года, Scorpions выпустили 19 альбомов, которые были проданы тиражом почти 120 миллионов копий, что сделало их одними из самых кассовых рок-исполнителей с точки зрения продаж.

Крупнейший коммерческий хит группы Wind of Change из альбома Crazy World 1990 года стал одной из самых продаваемых песен в мире, было продано более 14 миллионов синглов. Такие хиты как Still Loving You, Send Me An Angel и Rock You Like a Hurricane являются общепризнанными гимнами музыкального мира и прекрасными образцами эпохи.