Легендарная группа Scorpions даст большой концерт в Таллинне

Крупнейший коммерческий хит группы Wind of Change из альбома Crazy World 1990 года стал одной из самых продаваемых песен в мире, было продано более 14 миллионов синглов. Такие хиты как Still Loving You, Send Me An Angel и Rock You Like a Hurricane являются общепризнанными гимнами музыкального мира и прекрасными образцами эпохи.