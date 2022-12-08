Жители Килинги-Нымме были напуганы утром в прошлое воскресенье, несколько горожан, выглянув из окна, подумали, что началась война. «Солдат с автоматом буквально стоит за моим окном», – сказала шокированная жительница этого города в интервью с Elu24. «Нам очень жаль, что информация об учениях дошла не до всех местных жителей», –сказал представитель Пярнумааского подразделения Кайтселийта.
Страх и паника в Килинги-Нымме: солдат с автоматом стоял за моим окном
«В воскресенье утром я проснулась и была ужасно напугана. Я услышала выстрелы и увидела солдата, который буквально стоял за моим окном с автоматом», –рассказывает Elu24 женщина, пожелавшая остаться неизвестной, о том, как началось ее воскресенье, 4 декабря, в Килинги-Нымме.
«Моя первая мысль была, что началась война, а уже потом я подумала, есть ли у меня место, где можно спрятаться от бомбежки», – говорит она, добавляя, что до сих пор не может поверить в случившееся.
Тогда испуганная горожанка позвонила знакомой и узнала, что это были учения. «Но как это возможно, чтобы солдат подошел к вашему окну с оружием в руках? Разве у них нет специальных мест для тренировок?» – спрашивает она. Также собеседница издания говорит, что после шокирующего инцидента она поговорила с соседями, которые также были, мягко говоря, удивлены.
Солдат с автоматом за моим окном
«Даже если бы я знала раньше, что такие учения предстоят, всё равно было бы очень страшно увидеть за окном солдата с автоматом. Я не считаю нормальным такое вторжение в частную собственность», – говорит она.
Она также недовольна тем, что не слышала и не видела никакой информации о проведении подобных учений в Килинги-Нымме. «Кто ежедневно следит за этими муниципальными сайтами? Может быть, раз в год я попадаю на него, когда ищу информацию. Если бы в магазине на стене висел плакат, я бы, возможно, обратила на него внимание», – говорит она.
Позже, когда она вышла на улицу, где нашла гильзы. «Кто будет убирать их на выходе из моего дома? Отвратительно!» – заключает она.
Крупные учения «Ураган XVI»
Кармен Веселов, специалист по коммуникациям Пярнумааского отряда Кайтселийта, рассказала Elu24, что 2-4 декабря в Западной Эстонии прошли крупные учения «Ураган XVI», в которых приняли участие около 2 000 человек, в том числе члены Кайтселийта, военнослужащие Сил обороны, представители государственных учреждений и союзники. «Задача подразделений заключалась в обеспечении территориальной обороны в зонах их ответственности», – сказала она.
По словам Кармен Веселов, активная разъяснительная работа в рамках учений началась в середине ноября. «По городу были развешены плакаты, а в конце месяца в газете Saarde sõnumid была опубликована информационная статья с картой района проведения учений. Кроме того, информация появилась в Pärnu Postimees, новостях ETV и ERR, на радио Tre и в других местах», – пояснила специалист.