Страх и паника в Килинги-Нымме: солдат с автоматом стоял за моим окном

«В воскресенье утром я проснулась и была ужасно напугана. Я услышала выстрелы и увидела солдата, который буквально стоял за моим окном с автоматом», –рассказывает Elu24 женщина, пожелавшая остаться неизвестной, о том, как началось ее воскресенье, 4 декабря, в Килинги-Нымме.

«Моя первая мысль была, что началась война, а уже потом я подумала, есть ли у меня место, где можно спрятаться от бомбежки», – говорит она, добавляя, что до сих пор не может поверить в случившееся.

Тогда испуганная горожанка позвонила знакомой и узнала, что это были учения. «Но как это возможно, чтобы солдат подошел к вашему окну с оружием в руках? Разве у них нет специальных мест для тренировок?» – спрашивает она. Также собеседница издания говорит, что после шокирующего инцидента она поговорила с соседями, которые также были, мягко говоря, удивлены.

Солдат с автоматом за моим окном

«Даже если бы я знала раньше, что такие учения предстоят, всё равно было бы очень страшно увидеть за окном солдата с автоматом. Я не считаю нормальным такое вторжение в частную собственность», – говорит она.