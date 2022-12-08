На войне с российскими оккупантами погиб участник украинского проекта «Лига Смеха», который выходит на канале ТЕТ, украинский ведущий и актер Ярослав Гаркавко. Об этом сообщается 7 декабря в Telegram-канале проекта, пишет Gordonua.com.
На войне погиб участник «Лиги Смеха», украинский актер и ведущий Ярослав Гаркавко
На войне погиб участник «Лиги Смеха», украинский актер и ведущий Ярослав Гаркавко
«Ужасные новости, в которые не хочется верить. Не стало Ярослава Гаркавко. Не хватает слов, в голову лезут только приятные воспоминания, связанные с этим человеком», – говорится в сообщении.
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