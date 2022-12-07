53-летняя американская актриса и певица Дженнифер Лопес 6 декабря опубликовала в Instagram подборку снимков, для которых позировала в жакете, брюках и ботильонах цвета маджента.
ФОТО ⟩ Рождество будет горячим! 53-летняя Дженифер Лопес снялась, расставив ноги и показав лицо крупным планом
Рождество будет горячим! 53-летняя Дженифер Лопес снялась, расставив ноги и показав лицо крупным планом
«Это начинает очень походить на Рождество», – написала она.
Лопес снялась, сидя на спинке дивана и расставив ноги, стоя возле елки, а также в салоне автомобиля. На одном из снимков она показала лицо крупным планом.
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