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ФОТО ⟩ Рождество будет горячим! 53-летняя Дженифер Лопес снялась, расставив ноги и показав лицо крупным планом

Limon.ee
Рождество будет горячим! 53-летняя Дженифер Лопес снялась, расставив ноги и показав лицо крупным планом
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Фото: SCANPIX

53-летняя американская актриса и певица Дженнифер Лопес 6 декабря опубликовала в Instagram подборку снимков, для которых позировала в жакете, брюках и ботильонах цвета маджента.

«Это начинает очень походить на Рождество», – написала она.

Лопес снялась, сидя на спинке дивана и расставив ноги, стоя возле елки, а также в салоне автомобиля. На одном из снимков она показала лицо крупным планом.

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