ВИДЕО ⟩ «Это грязная игра»: Меган Маркл рыдает на камеру, вспоминая о жизни во дворце

Принц Гарри и Меган Маркл снялись в документальном фильме Netflix. Недавно площадка опубликовала расширенный трейлер будущей ленты. Первые кадры демонстрируют зрителям появление актрисы в королевской семье. Герцог и герцогиня выглядят счастливыми, они нежно обнимают друг друга и улыбаются публике.

Однако их сказочная жизнь изменилась по щелчку пальцев. По словам супругов, вскоре после свадьбы против Меган развернулась целая война.

«Это грязная игра», – заявил Гарри. «Я поняла: «Они никогда не защитят меня», – сказала его супруга, утирая слезы.

38-летний принц признался, что был напуган буллингом избранницы. Он боялся, что могла повториться история, произешедшая с леди Ди, которая трагически погибла, спасаясь от папарацци. «Полной правды никто не знает. Мы знаем правду», — сказал внук королевы.