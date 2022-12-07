После смерти Елизаветы II опальные герцоги с большим рвением стали делиться подробностями жизни во дворце. На этот раз Меган и Гарри подготовили целый документальный фильм, в котором дали волю эмоциями, пишет StarHit.
ВИДЕО ⟩ «Это грязная игра»: Меган Маркл рыдает на камеру, вспоминая о жизни во дворце
Принц Гарри и Меган Маркл снялись в документальном фильме Netflix. Недавно площадка опубликовала расширенный трейлер будущей ленты. Первые кадры демонстрируют зрителям появление актрисы в королевской семье. Герцог и герцогиня выглядят счастливыми, они нежно обнимают друг друга и улыбаются публике.
Однако их сказочная жизнь изменилась по щелчку пальцев. По словам супругов, вскоре после свадьбы против Меган развернулась целая война.
«Это грязная игра», – заявил Гарри. «Я поняла: «Они никогда не защитят меня», – сказала его супруга, утирая слезы.
38-летний принц признался, что был напуган буллингом избранницы. Он боялся, что могла повториться история, произешедшая с леди Ди, которая трагически погибла, спасаясь от папарацци. «Полной правды никто не знает. Мы знаем правду», — сказал внук королевы.
Netflix подготовил целых две части фильма об опальных герцогах. Первая будет показана 8 декабря, а вторая – 15-го. Причем каждая серия разбита на три эпизода. Напомним, что Меган жаловалась на жизнь во дворце еще в интервью Опре Уинфри. Герцогиня обвинила членов королевской семьи в расизме, а также заявила, что Кейт Миддлтон довела ее до слез.