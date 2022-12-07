В среду в социальных сетях распространились призывы помочь найти десятилетнего мальчика, который убежал из школы без куртки. Директор школы Ристику в Таллинне объяснила, что за побегом стоит серьезная проблема.
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КРИК О ПОМОЩИ ⟩ Десятилетний мальчик сбежал из школы раздетым. Директор: раньше он возвращался, но не сегодня...
Десятилетний мальчик сбежал из школы раздетым. Директор: раньше он возвращался, но не сегодня...
В полдень в среду полиция обратилась за помощью к жителям Таллинна. Так начались поиски десятилетнего мальчика. Ребенок убежал из школы на севере города без верхней одежды, а ведь на улице в тот день стояла минусовая температура.
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