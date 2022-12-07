«Не бывает талантливых убийц или полководцев!» Андрей Макаревич высказался о людях, определяющих события в мире

«Смотрю часами новое кино и думаю – а великие фильмы еще будут? Или это уже достояние прошлого? Нет, хорошие встречаются, а вот великие? Думаете, видится на расстоянии? Прекратите. Вы отлично помните, как смотрели фильм, и уже в процессе понимали – великий. Сейчас изо всех сил пытаются выдать приличное за великое. Шарик не надувается. Читаю книги, хожу на выставки... Нет, это не старческое нытье на тему "а вот в наше время"...Почему обязательно в наше? Ну да, нам повезло – были у нас 60-е. А, скажем, рубеж 19–20 века? А потом они кончились – и понеслось. "Они" – это талантливые люди», – написал он.