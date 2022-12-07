По парням с этими четырьмя именами девушки сходят с ума

Наверняка прекрасным дамам знакомо чувство, когда к мужчине невероятно сильно тянет. Казалось бы, только недавно познакомились, но именно с ним хочется проводить всё время. Почему так происходит? Секрет кроется в имени кавалера. Есть несколько особенных имён, за носителями которых женщины готовы устраивать охоту и бегать толпами.

Богдан

Парень хоть куда. Волевыми качествами он с лёгкостью привлекает внимание противоположного пола. Богдан умеет обращаться с девушками ласково и вежливо. Чаще всего галантен, не скупится на комплименты и ухаживает даже за малознакомыми дамами. Все эти характеристики делают сердце кавалера с именем Богдан мишенью. Многие женщины не в силах пройти мимо такого замечательного молодого человека, поэтому любыми способами пытаются заполучить себе обладателя этого имени. Вот только сам Боня достаточно избирательная личность и с первой встречной в отношения вступать не будет.

Максим