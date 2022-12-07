Почему нельзя гладить постельное белье: ученые сделали шокирующее открытие

Более того, британские ученые выяснили, что излишняя педантичность хозяек в вопросах глажки может плохо сказаться на самочувствии спящих…

Специалисты утверждают, что после обработки утюгом ткань приобретает излишнюю плотность, что не дает проникать воздуху к коже, теряет способность впитывать влагу во время сна (а кто из нас по ночам никогда не потел?), что плохо отражается на самочувствии людей.

А как же быть с детьми? Ведь термообработка, кроме всего прочего, еще и спасает от микробов. Тут ученые советуют использовать паровой отпариватель на утюге. Он дает возможность, не прикасаясь горячей поверхностью к ткани, действовать дезинфицирующим образом.

А если эти аргументы на вас все еще не подействовали, то в запасе у специалистов оказалась еще парочка. Например, по наблюдению психиатров, люди, привыкшие спать на свежевыглаженном постельном белье, больше подвержены критике и воспринимают ее неадекватно, с большой долей обиды.

Такие люди много усилий тратят на воспитательные работы по идеализации других людей, отчего нередко остаются в одиночестве… Вывод прост! Хотите замуж? Забейте на глажку и потратьте это время на свидание.

Это не единственная работа по дому, против которой ополчились ученые. Исследователи утверждают, что вредно по утрам застилать постель, во всяком случае, сразу. Нужно дать время, чтобы простыни успели просохнуть – все равно частицы влаги на них остаются.