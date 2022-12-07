Как вернуть блеск золотым украшениям: два простых способа, о которых мало кто догадывается

Золотые украшения сразу после покупки привлекают к себе восхищенные взгляды из-за их блеска. Но постоянно "купаться в лучах" внимания окружающих не удастся, ведь со временем любые украшения могут поблекнуть и потерять свой первоначальный блеск.

Чтобы они снова засияли и приносили радость вам и окружающим, можно прибегнуть к нескольким простым хитростям. Есть способы, для которых даже не придется покупать какие-то специальные средства, ведь необходимые ингредиенты точно есть у вас на кухне.

Сахар

Такой простой ингредиент может стать помощником, если у вас возникла проблема, как вернуть блеск золотым украшениям. Вещи из золота могут засиять сильнее, если подержать их небольшое количество времени в подслащенной воде.

Налейте воду в емкость, растворите там сахар и положите цепочки, кольца или серьги в этот раствор. Оставьте их в воде на несколько минут. Налейте воду в емкость, растворите там сахар и положите цепочки, кольца или серьги в этот раствор. Оставьте их в воде на несколько минут.

Куриное яйцо