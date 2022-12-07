Эстонская семиборка Грете Гриффи, ожидающая появления на свет третьей дочери, поделилась снимками, на которых показывает уже довольно приличный животик.
Ожидающая третьего ребенка королева эстонского спорта показала животик и раскрыла, сколько времени осталось до родов
Ожидающая третьего ребенка королева эстонского спорта показала животик и раскрыла, сколько времени осталось до родов
Под фото Грете написала:
«Еще. 7. Недель (7. More. Weeks. – англ.)».
Это означает, что предполагаемая дата родов назначена на последнюю неделю января.
Эстонская семиборка Грете Гриффин, долгое время живущая в Америке, ждет третьего ребенка от своего мужа профессионального спортсмена Роберта Гриффина, с которым эстонка познакомилась в начале 2016 года. Грете и Роберт поженились через два года после знакомства, и в их семье подрастают дочери Глория (2017), и Гамея (2019).
Также у Роберта есть дочь от первого брака.
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