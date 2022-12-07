Ожидающая третьего ребенка королева эстонского спорта показала животик и раскрыла, сколько времени осталось до родов

Эстонская семиборка Грете Гриффин, долгое время живущая в Америке, ждет третьего ребенка от своего мужа профессионального спортсмена Роберта Гриффина, с которым эстонка познакомилась в начале 2016 года. Грете и Роберт поженились через два года после знакомства, и в их семье подрастают дочери Глория (2017), и Гамея (2019).