Пять слов-паразитов, которые выдают в вас колхозницу

Пипец

Помните любимое слово Аллочки из сериала «Универ»? Такой лексикон забавно смотрелся в юмористическом ситкоме, но вы же претендуете на жанр посерьезнее.

Короче

Такими словами вы показываете собеседнику, что хотите свернуть диалог. Куда вы бежите? На завод? Остановитесь, выдохните и спокойно сообщите свою мысль. Мы вас внимательно слушаем.

Понимаешь?

Мы можем все понять и простить, только выражайтесь конкретнее. Ведь в таком словесном винегрете трудно уловить смысл.

Ну как бы ОК

Да, вы модная и деловая, как юбка-карандаш, девушка. Покажите свои таланты в деле, а не с помощью бессмысленных слов и закатывания глаз.

Это самое