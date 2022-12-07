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Пять слов-паразитов, которые выдают в вас колхозницу

Limon.ee
Пять слов-паразитов, которые выдают в вас колхозницу
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Молчание. Фото иллюстративное.
Молчание. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Нас раздражают только три вещи: дождь, пробки и слова-паразиты. На первые две проблемы мы повлиять не можем, а вот с третьей готовы бороться. Ознакомьтесь с пятью самыми ужасными словами-паразитами и не вздумайте их повторять, пишет Супер.

Пипец

Помните любимое слово Аллочки из сериала «Универ»? Такой лексикон забавно смотрелся в юмористическом ситкоме, но вы же претендуете на жанр посерьезнее.

Короче

Такими словами вы показываете собеседнику, что хотите свернуть диалог. Куда вы бежите? На завод? Остановитесь, выдохните и спокойно сообщите свою мысль. Мы вас внимательно слушаем.

Понимаешь?

Мы можем все понять и простить, только выражайтесь конкретнее. Ведь в таком словесном винегрете трудно уловить смысл.

Ну как бы ОК

Да, вы модная и деловая, как юбка-карандаш, девушка. Покажите свои таланты в деле, а не с помощью бессмысленных слов и закатывания глаз.

Это самое

Тут наша нервная система покидает чат. Зовите санитаров и будите Владимира Даля, на него вся надежда.

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