СОГРЕВАЮЩАЯ ДУШУ ИСТОРИЯ! ⟩ «Это могло бы стать делом о пропаже человека». Водитель автобуса спас жизнь замерзшему юноше

Но потом батарея телефона села. Приемная мать не знала, пока не приехал автобус, взял ли водитель автобуса молодого человека в дорогу или нет. «Взял! Я ждала на автобусной станции Раквере с небольшим благодарственным подарком, но водитель автобуса отказался его принять», – говорит она. «Я поняла, что он такой скромный человек и не считает свой поступок чем-то особенным. Но его поступок был очень и очень особенным!» – безгранично благодарна приемная мать юноши. «Если бы она не повез мальчика в автобусе без денег, молодой человек остался бы один в Таллинне, неизвестном ему», – говорит мачеха и добавляет, что молодой человек никогда не ездил с автовокзала в школу, так как он путешествует по этому маршруту на машине. Поэтому мачеха думает, что юноша не смог бы вернуться в школу. «Школа-интернат также была закрыта на выходные».