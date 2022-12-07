Юноша с умственными отклонениями, который собрался уехать из интерната домой на выходные, опоздал на нужный автобус и полтора часа замерзал на автовокзале. «Если бы водитель не взял мальчика в автобусе без денег, он бы остался один в неизвестном ему Таллинне, и мы могли бы больше никогда не увидеть его живым», – говорит приемная мать молодого человека, пишет Elu24.
СОГРЕВАЮЩАЯ ДУШУ ИСТОРИЯ! ⟩ «Это могло бы стать делом о пропаже человека». Водитель автобуса спас жизнь замерзшему юноше
Несколько дней назад в группе «Märgatud Rakveres» в Facebook написали, как водитель автобуса GoBus на маршруте Таллинн-Раквере спас жизнь юноше с умственными отклонениями.
«Он опоздал на предыдущий автобус, у него не было денег, телефон разрядился, на улице было холодно. Молодой человек не чувствует времени и не знал, как вернуться в интернат самостоятельно», – сказано в публикации. «Мы благодарим вас от всего сердца! Ваша доброта согревает сердце, вы сегодня были спасителем», – благодарит водителя автобуса автор публикации.
Приемная мать юноши рассказала более подробно, что в интернат научили 23-летнего юношу с отклонениями четкому пути от школы до автовокзала.
«Однако юноша доверился школьной медсестре, которая сказала, что до вокзала нужно ехать на другом автобусе. Когда он приехал на автобусный вокзал, автобус, на который я купила ему билет, уже ушел», – говорит она.
«Молодой человек ничего не смог сделать и позвонил мне». Мачеха сказала, что в данный момент она ведет танцевальную тренировку, а ее телефон находится в беззвучном режиме. В тот момент она была уверена, что молодой человек уже в автобусе.
«Таким образом, он провел почти 1,5 часа, замерзая на улице. Когда он связался со мной, до отправления последнего автобуса в Раквере оставалось пять минут».
У молодого человека была при себе банковская карта, но денег на ней не было. «Я не знала наизусть номер его банковского счета, чтобы перевести ему деньги. Я попросила его передать телефон водителю автобуса и объяснила ситуацию».
Но потом батарея телефона села. Приемная мать не знала, пока не приехал автобус, взял ли водитель автобуса молодого человека в дорогу или нет. «Взял! Я ждала на автобусной станции Раквере с небольшим благодарственным подарком, но водитель автобуса отказался его принять», – говорит она. «Я поняла, что он такой скромный человек и не считает свой поступок чем-то особенным. Но его поступок был очень и очень особенным!» – безгранично благодарна приемная мать юноши. «Если бы она не повез мальчика в автобусе без денег, молодой человек остался бы один в Таллинне, неизвестном ему», – говорит мачеха и добавляет, что молодой человек никогда не ездил с автовокзала в школу, так как он путешествует по этому маршруту на машине. Поэтому мачеха думает, что юноша не смог бы вернуться в школу. «Школа-интернат также была закрыта на выходные».
«Если бы он ушел куда-нибудь с автовокзала, мы могли бы больше никогда не увидеть его живым».
Мачеха молодого человека говорит, что впервые осознала, насколько велика на самом деле ответственность водителей автобусов. «Благодаря им люди либо возвращаются домой, либо нет. Если бы не этот водитель автобуса не было, это могло бы стать делом о пропаже человека, которое могло бы иметь печальный конец».
GoBus написал в соцсетях, что водитель автобуса Тармо проработал в компании девять лет, и компания поблагодарила его. «Спасибо, что отметили водителя автобуса! Мы также долго аплодировали Тармо».
«Сам Тармо очень скромный человек, он не хотел, чтобы его фото здесь размещали. Он сказал, что делал свою повседневную работу и сразу заметил замерзшего ребенка. Помощь для него – обычное дело», – говорится в сообщении автобусной компании в Facebooki.