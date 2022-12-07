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«Не стоят того, чтобы о них говорить»: супруга Рязанова высказалась о новогодней постановке «Иронии судьбы»

Limon.ee
«Не стоят того, чтобы о них говорить»: супруга Рязанова высказалась о новогодней постановке «Иронии судьбы»
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Кадр из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром"
Кадр из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром" Фото: скриншот с youtube.com

Несколько недель в Сети обсуждают ремейк «Иронии судьбы, или С легким паром!», который выйдет в новогоднюю ночь под названием «СамоИрония судьбы». Туда пригласили сняться Бузову и Киркорова. Эмма Абайдуллина (81) отреагировала на данную постановку и ее новых актеров. «Не стоят того, чтобы о них говорить», – сказала супруга Рязанова, чтобы от нее отстали журналисты с допросами.

Тем временем известная актриса Мария Шукшина назвала новый фильм плохим вкусом директоров ТНТ и полнейшим отсутствием воображения и создания чего-то своего. Мария удивлена, что Киркоров играет роль Ипполита, а не Надежды, пишет Ofigeno.net.

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