Несколько недель в Сети обсуждают ремейк «Иронии судьбы, или С легким паром!», который выйдет в новогоднюю ночь под названием «СамоИрония судьбы». Туда пригласили сняться Бузову и Киркорова. Эмма Абайдуллина (81) отреагировала на данную постановку и ее новых актеров. «Не стоят того, чтобы о них говорить», – сказала супруга Рязанова, чтобы от нее отстали журналисты с допросами.
«Не стоят того, чтобы о них говорить»: супруга Рязанова высказалась о новогодней постановке «Иронии судьбы»
«Не стоят того, чтобы о них говорить»: супруга Рязанова высказалась о новогодней постановке «Иронии судьбы»
Тем временем известная актриса Мария Шукшина назвала новый фильм плохим вкусом директоров ТНТ и полнейшим отсутствием воображения и создания чего-то своего. Мария удивлена, что Киркоров играет роль Ипполита, а не Надежды, пишет Ofigeno.net.
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