«Не стоят того, чтобы о них говорить»: супруга Рязанова высказалась о новогодней постановке «Иронии судьбы»

Несколько недель в Сети обсуждают ремейк «Иронии судьбы, или С легким паром!», который выйдет в новогоднюю ночь под названием «СамоИрония судьбы». Туда пригласили сняться Бузову и Киркорова. Эмма Абайдуллина (81) отреагировала на данную постановку и ее новых актеров. «Не стоят того, чтобы о них говорить», – сказала супруга Рязанова, чтобы от нее отстали журналисты с допросами.