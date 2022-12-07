Психолог Кристина Пронина и журналист Эдгар Гергель пригласили зрителей в прямой эфир «Лимонад-шоу» на портале Limon.ee и на странице в социальной сети Facebook.
ЛИМОНАД-ШОУ ⟩ Как избавиться от кредитной зависимости и как правильно использовать фейерверки?
В эфире можно получить консультацию психолога Кристины Прониной по любому вопросу анонимно и совершенно бесплатно, дозванивайтесь с 19:00 по номеру телефона: +372 630 7073.
С 19:00 до 20:00 обсудим с психологом важную тему, особенно актуальную в преддверии праздников. Надо ли брать кредиты? Как избавиться от так называемой кредитной зависимости?
Также в первом часе можно задать любой вопрос психологу. Следите за эфиром!
С 20:00 до 21:00 с сегодняшним гостем Антоном Бабенко –профессиональным пиротехником и представителем магазина фейерверков TulePood ilutulestikud – мы поговорим о фейерверках. О технике безопасности, о решении почти всех городов Эстонии в этом году отказаться от салюта. И о многом другом... Также можно будет задать вопросы лично.
Кроме того, автор самого лучшего вопроса или письма, которое можно отправить в редакцию Limon.ee прямо сейчас, выиграет подарочную карточку от магазина фейерверком TulePood ilutulestikud.
У вас есть интересные историю на тему кредитов? Как вы считаете, надо ли брать кредиты? Как избавиться от так называемой кредитной зависимости? Напишите нам свой рассказ на адрес: info@limon.ee, в ТЕМЕ письма укажите слово ЛИМОНАД или воспользуйтесь формой ниже!