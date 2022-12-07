ЛИМОНАД-ШОУ ⟩ Как избавиться от кредитной зависимости и как правильно использовать фейерверки?

В эфире можно получить консультацию психолога Кристины Прониной по любому вопросу анонимно и совершенно бесплатно, дозванивайтесь с 19:00 по номеру телефона: +372 630 7073.

Психолог Кристина Пронина Фото: Taavi Sepp

С 19:00 до 20:00 обсудим с психологом важную тему, особенно актуальную в преддверии праздников. Надо ли брать кредиты? Как избавиться от так называемой кредитной зависимости?

Также в первом часе можно задать любой вопрос психологу. Следите за эфиром!

С 20:00 до 21:00 с сегодняшним гостем Антоном Бабенко –профессиональным пиротехником и представителем магазина фейерверков TulePood ilutulestikud – мы поговорим о фейерверках. О технике безопасности, о решении почти всех городов Эстонии в этом году отказаться от салюта. И о многом другом... Также можно будет задать вопросы лично.

Кроме того, автор самого лучшего вопроса или письма, которое можно отправить в редакцию Limon.ee прямо сейчас, выиграет подарочную карточку от магазина фейерверком TulePood ilutulestikud.