Звезда сериала «Уэнсдей» рассказала о заразном заболевании, которое перенесла на съемочной площадке

Издание The Hollywood Reporter сообщает, что на съемках танца, уже успевшего стать в Сети культовым, Дженна Ортега появилась с симптомами COVID-19. Девушка проснулась с болью в теле и сделала тест, но, не дожидаясь результата, появилась на площадке. Впоследствии тест оказался положительным.

Чтобы поддержать состояние Дженны, между дублями ей давали лекарства. По словам девушки, ей было очень плохо, из-за чего танцевальная сцена получилась не совсем идеальной. «Я чувствовала себя так, будто меня сбила машина, а маленький гоблин попал мне в горло и царапал стенки моего пищевода», – необычно описала свою болезнь Ортега.