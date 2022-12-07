Звезда сериала «Уэнсдей» рассказала о заразном заболевании, которое перенесла на съемочной площадке

Пока сериал Netflix, основанный на истории «Семейки Аддамс», бьет рекорды по просмотрам, все новые подробности со съемок проекта начинают просачиваться в Сеть. Оказывается, актриса, сыгравшая главную роль, не только появлялась на съемочной площадке будучи нездоровой, но еще и безответственно подвергла риску заражения своих коллег, пишет Супер.
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Издание The Hollywood Reporter сообщает, что на съемках танца, уже успевшего стать в Сети культовым, Дженна Ортега появилась с симптомами COVID-19. Девушка проснулась с болью в теле и сделала тест, но, не дожидаясь результата, появилась на площадке. Впоследствии тест оказался положительным.
Чтобы поддержать состояние Дженны, между дублями ей давали лекарства. По словам девушки, ей было очень плохо, из-за чего танцевальная сцена получилась не совсем идеальной. «Я чувствовала себя так, будто меня сбила машина, а маленький гоблин попал мне в горло и царапал стенки моего пищевода», – необычно описала свою болезнь Ортега.
К слову, знаменитый танец актриса поставила сама и даже подобрала к нему музыку. Сейчас по Сети проносится флешмоб, в котором блогеры и пользователи повторяют ее движения.