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Видео ⟩ Фокусы Максима Галкина на пляже в Израиле: «Гарри, включи солнце»

Limon.ee
Фокусы Максима Галкина на пляже в Израиле: «Гарри, включи солнце»
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Максим Галкин
Максим Галкин Фото: Кадр из видео

Российский шоумен, юморист и телеведущий Максим Галкин записал очередной ролик вместе со своим сыном Гарри. Видео он разместил в своем Instagram-аккаунте, пишет RUS TVNET

На видео Максим Галкин и Гарри катаются на велосипедах по побережью и наслаждаются закатом.

В какой-то момент артист обращается к сыну и произносит:  «Гарри, включи солнце». Тот делает щелчок пальцами, и на небе солнце окрашивается в красно-оранжевый цвет. 

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