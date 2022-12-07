«Рихо был очень закрытым. Свою личную жизнь он держал в секрете, не делился ею со СМИ», – говорит дочь Рихо Сибуля Ийрис Пейль, о которой общественность до сих пор мало знала. В программе «Täistund» дочь рассказала о своих близких отношениях с отцом, пишет Elu24.
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Дочь покойного музыканта Рихо Сибуля: девушка, о которой общественности ничего не известно
Дочь покойного музыканта Рихо Сибуля: девушка, о которой общественности ничего не известно
23-летняя Ийрис Пейль – единственная преемница Рихо Сибуля, на которую возложена большая ответственность – продолжать нести наследие своего отца. «Я планирую разместить его творения на цифровых платформах», – говорит Ийрис, которая еще не до конца осознала смерть своего отца. «У меня нет ощущения, что он где-то не ждет, что я не могу ему позвонить».
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