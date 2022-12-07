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Дочь покойного музыканта Рихо Сибуля: девушка, о которой общественности ничего не известно

Хевели Веэрсалу
, репортер Kuuuurija
Дочь покойного музыканта Рихо Сибуля: девушка, о которой общественности ничего не известно
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Ийрис Пейль.
Ийрис Пейль. Фото: Kuvatõmmis saatest

«Рихо был очень закрытым. Свою личную жизнь он держал в секрете, не делился ею со СМИ», – говорит дочь Рихо Сибуля Ийрис Пейль, о которой общественность до сих пор мало знала. В программе «Täistund» дочь рассказала о своих близких отношениях с отцом, пишет Elu24.

23-летняя Ийрис Пейль – единственная преемница Рихо Сибуля, на которую возложена большая ответственность – продолжать нести наследие своего отца. «Я планирую разместить его творения на цифровых платформах», – говорит Ийрис, которая еще не до конца осознала смерть своего отца. «У меня нет ощущения, что он где-то не ждет, что я не могу ему позвонить».

Хотя Ийрис была загадкой для публики как дочь Рихо Сибуля, все друзья музыкальной легенды знали все о ней. «Я была как член семьи. Я чувствую, что таких "вторых" отцов у меня было несколько», – улыбается Ийрис. По словам дочери, отцовство было для Рихо чем-то чуждым, и начало было для него довольно трудным. «Дети не были сильной стороной Рихо, он очень стеснялся этого».

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