Дочь покойного музыканта Рихо Сибуля: девушка, о которой общественности ничего не известно

23-летняя Ийрис Пейль – единственная преемница Рихо Сибуля, на которую возложена большая ответственность – продолжать нести наследие своего отца. «Я планирую разместить его творения на цифровых платформах», – говорит Ийрис, которая еще не до конца осознала смерть своего отца. «У меня нет ощущения, что он где-то не ждет, что я не могу ему позвонить».

Хотя Ийрис была загадкой для публики как дочь Рихо Сибуля, все друзья музыкальной легенды знали все о ней. «Я была как член семьи. Я чувствую, что таких "вторых" отцов у меня было несколько», – улыбается Ийрис. По словам дочери, отцовство было для Рихо чем-то чуждым, и начало было для него довольно трудным. «Дети не были сильной стороной Рихо, он очень стеснялся этого».