АККУРАТНЕЕ С ПОКУПКОЙ ПОДАРКОВ! ⟩ «Уничтожим товар и получатель не дождется своей посылки!» Подделки брендовой продукции утилизируются на таможне

Налогово-таможенный департамент показал товары, которые люди заказывали из-за границы. Среди них продукция различных брендов Louis Vuitton, Dior, Nike и многих других, являющаяся подделкой.

Если сотрудник таможни заметит, что в упаковке может быть поддельный брендовый товар, он сам свяжется с владельцем бренда и установит подлинность товара.

«Если товар является контрафактным, и владелец бренда сообщил нам об этом, товар будет уничтожен, а получатель потеряет товар и может потерять и деньги», – пояснила Юлле Вийсак.

По словам Вийсак, есть люди, которые сознательно заказывают поддельные товары, чтобы продать их. Однако часто именно несовершеннолетние остаются с носом. «Несовершеннолетние могут попасть в ситуацию, когда они думают, что заказывают оригинальный продукт, но это не так». Все уничтоженные посылки перерабатываются.

Рауль Коппельмаа, начальник наркологического отдела Налогово-таможенного департамента, добавил, что в последнее время многие психотропные вещества заказываются и по почте. «Наркотики и психотропные вещества по почте пересылать нельзя», – уточнил он.

По словам Коппельмаа, именно различные препараты, такие как Xanax, вызывают самую сильную головную боль у работников департамента. «Кто-то стыдится своей болезни, кто-то считает, что проще заказать по почте. Возможно, дозы, назначенной семейным врачом, недостаточно. Мы знаем, что все психотропные вещества также вызывают привыкание. Аппетит приходит во время еды».

Люди заказывают все больше стимулирующих средств, потому что экономическая депрессия вынуждает людей работать на нескольких работах. «Как-то надо бодрствовать и выдерживать нагрузку», – прокомментировал Коппельмаа.