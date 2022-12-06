Британского монарха второй раз за месяц закидали яйцами во время общения с публикой на улице. Бдительные охранники проглядели назойливых фанатов, пишет Стархит.
Королева Елизавета II не допустила бы! Карла III второй раз за месяц закидали яйцами
Королева Елизавета II не допустила бы! Карла III второй раз за месяц закидали яйцами
Неприятная ситуация произошла в городе Лутон, который находится в графстве Бедфордшир. Во время прогулки в монарха бросили яйца неизвестные. Полицейские быстро отреагировали на инцидент: Карла III отвези в безопасное место, где его осмотрела служба охраны.
Через несколько минут он вновь вернулся к публике, а в это время его охрана задержала нападавшего. Им оказался молодой мужчина радикальных взглядов.
Напомним, это не первый случай нападения на британского монарха. 9 ноября король и королева-консорт Великобритании были в Йорке, где в пару также бросили несколько яйца. Полиция оперативно среагировала на внештатную ситуацию и задержала молодого человека. «Эта страна была построена на крови рабов», – кричал нападавший.
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