Королева Елизавета II не допустила бы! Карла III второй раз за месяц закидали яйцами

Неприятная ситуация произошла в городе Лутон, который находится в графстве Бедфордшир. Во время прогулки в монарха бросили яйца неизвестные. Полицейские быстро отреагировали на инцидент: Карла III отвези в безопасное место, где его осмотрела служба охраны.

Через несколько минут он вновь вернулся к публике, а в это время его охрана задержала нападавшего. Им оказался молодой мужчина радикальных взглядов.