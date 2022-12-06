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Алла Пугачева попала в ТОП-100 самых вдохновляющих и влиятельных женщин 2022 года

Limon.ee
Алла Пугачева попала в ТОП-100 самых вдохновляющих и влиятельных женщин 2022 года
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Алла Пугачева
Алла Пугачева Фото: Konstantin Sednev

Российская певица Алла Пугачева попала в ТОП-100 самых вдохновляющих и влиятельных женщин 2022 года по версии Би-би-си. Полный список опубликован на сайте издания, пишет Лайф.

Составители рейтинга отметили, что артистка продала более 250 миллионов записей своих песен, упомянув, что всего в её репертуаре свыше 500 композиций и более 100 альбомов.

«Ее [Пугачеву] справедливо называют »Королевой русской поп-музыки«. Она давно стала легендой, известной своим чистым меццо-сопрано, но сейчас Пугачева уже не выступает», – говорится в описании под фотографией певицы.

Также Би-би-си выделил одну из цитат артистки о том, что «мир добился значительного прогресса в борьбе женщин за доступ к образованию и финансовой независимости, но во многих странах домашнее насилие остаётся большой проблемой».

Помимо Пугачевой в список попали певица Билли Айлиш, первая леди Украины Елена Зеленская, актрисы Приянка Чопра и Сельма Блэр, иранская альпинистка Эльназ Рекаби, премьер-министр Барбадоса Миа Моттли и другие женщины.

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