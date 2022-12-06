Алла Пугачева попала в ТОП-100 самых вдохновляющих и влиятельных женщин 2022 года

Составители рейтинга отметили, что артистка продала более 250 миллионов записей своих песен, упомянув, что всего в её репертуаре свыше 500 композиций и более 100 альбомов.

«Ее [Пугачеву] справедливо называют »Королевой русской поп-музыки«. Она давно стала легендой, известной своим чистым меццо-сопрано, но сейчас Пугачева уже не выступает», – говорится в описании под фотографией певицы.

Также Би-би-си выделил одну из цитат артистки о том, что «мир добился значительного прогресса в борьбе женщин за доступ к образованию и финансовой независимости, но во многих странах домашнее насилие остаётся большой проблемой».