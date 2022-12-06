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НАКАЗЫВАЛАСЬ НЕ РАЗ ⟩ Мошенница, промышлявшая в Facebook, отправлена за решетку. «Она вела себя очень убедительно!»

Кетлин Крузе
Мошенница, промышлявшая в Facebook, отправлена за решетку. «Она вела себя очень убедительно!»
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Коллаж Elu24.
Коллаж Elu24. Фото: Elu24 kollaaž

«Эту Аннели Мартинсон (Анли, Анну и еще 100 имен)» уже обсуждали на форуме Perekool в декабре прошлого года. Во вторник Харьюский уездный суд приговорил к заключению под стражу серийную мошенницу, промышлявшую в Facebook. «Он выставила на продажу товар, который изначально не планировала отдавать», – заявила судья, пишет Elu24.

Уже год назад различные группы в Facebook предупреждали о проворной бизнес-вумен Аннели Мартинсон. Женщина, которая в основном заказывала одежду из-за границы, брала деньги за товар, но о продукции покупатели могли только мечтать.

Одна из многих, кого обманули, – Анастасия, которая нашла платье по хорошей цене в группе Facebook в июне этого года. «Написала, что платье есть в наличии. Сумма тоже была смешная… попалась на удочку», – признается она сегодня. На платье жительница Таллинна потратила 34 евро. Кроме того, 3 евро за почтовые расходы. Однако она не получила платье до сих пор. «Она просто исчезла. Она вела себя очень убедительно. Такое впечатление, что она давно используют такую ​​схему».

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