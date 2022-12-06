«Эту Аннели Мартинсон (Анли, Анну и еще 100 имен)» уже обсуждали на форуме Perekool в декабре прошлого года. Во вторник Харьюский уездный суд приговорил к заключению под стражу серийную мошенницу, промышлявшую в Facebook. «Он выставила на продажу товар, который изначально не планировала отдавать», – заявила судья, пишет Elu24.
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НАКАЗЫВАЛАСЬ НЕ РАЗ ⟩ Мошенница, промышлявшая в Facebook, отправлена за решетку. «Она вела себя очень убедительно!»
Мошенница, промышлявшая в Facebook, отправлена за решетку. «Она вела себя очень убедительно!»
Уже год назад различные группы в Facebook предупреждали о проворной бизнес-вумен Аннели Мартинсон. Женщина, которая в основном заказывала одежду из-за границы, брала деньги за товар, но о продукции покупатели могли только мечтать.
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