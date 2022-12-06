НАКАЗЫВАЛАСЬ НЕ РАЗ ⟩ Мошенница, промышлявшая в Facebook, отправлена за решетку. «Она вела себя очень убедительно!»

Уже год назад различные группы в Facebook предупреждали о проворной бизнес-вумен Аннели Мартинсон . Женщина, которая в основном заказывала одежду из-за границы, брала деньги за товар, но о продукции покупатели могли только мечтать.

Одна из многих, кого обманули, – Анастасия, которая нашла платье по хорошей цене в группе Facebook в июне этого года. «Написала, что платье есть в наличии. Сумма тоже была смешная… попалась на удочку», – признается она сегодня. На платье жительница Таллинна потратила 34 евро. Кроме того, 3 евро за почтовые расходы. Однако она не получила платье до сих пор. «Она просто исчезла. Она вела себя очень убедительно. Такое впечатление, что она давно используют такую ​​схему».