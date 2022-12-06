ГАЛЕРЕЯ, ВИДЕО ⟩ Серьезное ДТП на несколько часов парализовало движение на шоссе Таллинн-Пярну

Во вторник в 16:13 в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 30-м километре шоссе Таллинн-Пярну.

37-летний мужчина въехал на грузовике MAN TGX с прицепом во впереди идущий Volvo V90, который 55-летний водитель останавливал из-за опасности. После столкновения оба автомобиля полностью остановились.

Через несколько мгновений в автомобиль Nissan Qashqai, которым управлял 53-летний мужчина, остановившийся позади грузовика, сзади въехал Volkswagen Passat, которым управляла 40-летняя женщина. В результате столкновения Nissan отбросило с правой стороны дороги в кювет, а Volkswagen заехал вперед на прицеп грузовика MAN.

51-летнюю пассажирку Volkswagen доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Сразу после аварии движение в направлении Пярну было перекрыто, образовалась многокилометровая пробка. По словам читателя Elu24, из Эясмяэ тянулась большая пробка, машины перенаправили в объезд: «В Эясмяэ полиция перекрыла дорогу, нужно ехать через Кейла».

«Полиция советует всем, кто едет из Таллинна в Пярну, запастись временем и терпением или выбрать другой маршрут», – добавила Максимов.