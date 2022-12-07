«Возбуждающе, но это не приговор!»: эстонские дизайнеры о главном цвете 2023 года

Елена Хейнсаар

– Ох, мечтаю я о такой работе – раз в году выбирать оттенок сезона, как это делают сотрудники института цвета Pantone. В этот раз на повестке дня у нас «малина», хотя мы еще не успели отойти от сирени. Если коротко, то Viva Magenta как приглушенный красный мне очень нравится. Красный обычно у нас вспоминают лишь под Рождество, но я считаю, этого мало. В нашем сером крае ягодных и ярких оттенков в гардеробе и интерьере могло бы быть больше. Поэтому, надеюсь, «кулак в бархатной перчатке» (как назвали цвет 2023 года в Pantone) наши женщины полюбят и активно будут носить следующей весной и летом. Если сразу облачаться в красное боязно, то начните с помады или перчаток. Или даже белья! Психологи говорят, что женщина в алом белье зимой, укутанная, как капуста, с головы до ног, ощущает себя более сексуальной и привлекательной, чем та, которая выбрала черные шорты с начесом.