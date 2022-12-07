Американский институт цвета Pantone по традиции объявил главный цвет наступающего года. А мы решили узнать у эстонских дизайнеров, по вкусу ли им такое цветовое решение.
«Возбуждающе, но это не приговор!»: эстонские дизайнеры о главном цвете 2023 года
Встречайте, вот он, цвет 2023 года – карминовый красный оттенок 18-1750, получивший название Viva Magenta. По словам представителей компании Pantone, этот оттенок выражает «новый сигнал силы», «он смелый и бесстрашный, пульсирующий цвет» и способствует «радостному и оптимистичному празднованию, написанию нового повествования».
Оттенок Viva Magenta вдохновлен окрасом кошенили, насекомого, из которого добывают вещество для получения натурального красителя – кармина. В Pantone считают, что этот оттенок выражает «бунтарский дух». Мы решили разузнать, что думают о цвете 2023 года эстонские дизайнеры, пришелся ли он им по душе и с какими оттенками они будут его сочетать. Также мы поинтересовались у дизайнеров, скоро ли, по их мнению, Viva Magenta доберется до Эстонии и приживется ли среди местных модников.
Диана Денисова:
– Мне этот цвет очень нравится, потому что он перекликается с моей любимой фуксией. Pantone всегда дает объяснение своему выбору, но в этот раз я решила провести свое исследование и спросила у моих подписчиков в Instagram, с чем у них ассоциируется этот цвет. Многие называли лепестки цветов, ягоды, лето... Похоже, этот оттенок вызывает только положительные эмоции. Так что я думаю, и у нас его воспримут с радостью.
Летом этого цвета наверняка будет много, а пока его можно вводить в свои образы в виде аксессуаров – шарфов, головных уборов, перчаток. Они точно добавят изюминку образу. Но надо помнить, что «цвет года» – это не приговор. Быть ему или не быть в нашем гардеробе, и в каких количествах, решаем только мы сами.
Елена Хейнсаар
– Ох, мечтаю я о такой работе – раз в году выбирать оттенок сезона, как это делают сотрудники института цвета Pantone. В этот раз на повестке дня у нас «малина», хотя мы еще не успели отойти от сирени. Если коротко, то Viva Magenta как приглушенный красный мне очень нравится. Красный обычно у нас вспоминают лишь под Рождество, но я считаю, этого мало. В нашем сером крае ягодных и ярких оттенков в гардеробе и интерьере могло бы быть больше. Поэтому, надеюсь, «кулак в бархатной перчатке» (как назвали цвет 2023 года в Pantone) наши женщины полюбят и активно будут носить следующей весной и летом. Если сразу облачаться в красное боязно, то начните с помады или перчаток. Или даже белья! Психологи говорят, что женщина в алом белье зимой, укутанная, как капуста, с головы до ног, ощущает себя более сексуальной и привлекательной, чем та, которая выбрала черные шорты с начесом.
Позвольте себе немного ягодной страсти и увидите, как в жизни начнутся перемены. Красный – очень сильный цвет. Кстати, оттенок Viva Magenta балансирует между теплым и холодным, а, значит, подойдет всем.
Максим Хлебников
– Этому оттенку присуще праздничное настроение. Это двигатель к новому вдохновению. Мне он напоминает скорее румяну, яркий розоватый цвет с оттенками фиолетового, и он не такой яркий, как сам красный, благодаря своему розовому оттенку.
Его легко сочетать с бледно-серыми, голубыми или пастельными тонами. А аксессуары в таком цвете всегда будут в выигрыше.
Этот цвет хорошо будет выглядеть в контрасте с черным: например, шифоновой блузкой цвета Viva Magenta, укороченными кожаными брюками, туфлями. В этом цвете уже содержится примесь синего, поэтому данная композиция образует гармоничное, эффектное, целостное сочетание. Подчеркнуть свое чувство вкуса и стиля в одежде можно легко, используя эту комбинацию. Так что смело добавляем синий. Я не совсем уверен, что у нас с фанатизмом этот цвет будет применяться, но думаю, наши жители не склонны к быстрым экспериментам. Однако было бы искренне приятно заметить в контрасте нашей привычной гаммы этакое новое.
Анастасия Балак
– Этот цвет как никакой другой подходит к новому, предстоящему 2023 году. Выбирая в гардеробе Viva Magenta, важно ориентироваться не только на то, как он сочетается с другими цветами, но и на то, какое он несет послание для зрителя, какие может вызвать эмоции и чувства.
Viva Magenta – энергичный, выразительный и возбуждающий. В психологии такой цвет означал бы лидерство, настойчивость, упорство, динамичность, но в то же время жесткость, нетерпимость, упрямство, разрушение. Такой цвет чаще выбирают экстраверты, лидеры, властные люди, вспыльчивые, активные, энергичные, страстные, азартные, уверенные в себе.
Я сама очень люблю этот яркий, манящий оттенок красного. Если вы хотите произвести впечатление, то самое время примерить его на себя!
Это может быть как в виде отдельного аксессуара, так и Total Look. Помним только, что вещь должна хорошо сидеть по фигуре, скрывая недостатки и подчеркивая достоинства!