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Шесть признаков, что вам не нужно сдавать на права и садиться за руль

Limon.ee
Шесть признаков, что вам не нужно сдавать на права и садиться за руль
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Семья в автомобиле. Фото иллюстративное.
Семья в автомобиле. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Есть случаи, когда людям не стоит даже пытаться сдавать на права, пишет Супер. Если все эти пункты про вас – садитесь на пассажирское сиденье от греха подальше!

Вы нервничаете в автомобиле

А как же не переживать, если на дороге все торопятся, подгоняют, подрезают. Это риски для жизни! То ли дело в троллейбусе: едешь медленно, зато чувствуешь себя в безопасности.

Вы страдаете депрессией

Этот диагноз вам поставил врач и назначил прием антидепрессантов. А некоторые «товарищи» говорят, что это не болезнь, и советуют «просто делом заняться», например сдать на права. Пошлите таких советчиков куда подальше и займитесь своим здоровьем.

У вас плохое зрение

А линзы или очки вы подобрать не можете. В таком случае решите эту проблему с окулистом, а потом уже думайте про водительские права.

Вы невнимательны

Эта черта водится за вами еще со школьных времен. Годы идут, вы выросли, ваша рассеянность тоже изменилась, но только в худшую сторону.

Вы любите жульничать

Ваш девиз: законы придуманы для того, чтобы их нарушать. С такими принципами за рулем вы долго не продержитесь.

Вы не хотите водить машину

Но есть такое слово «надо»: ведь у вас ребенок, его нужно отвозить на кружки. Кто это сделает, если не вы? Расслабьтесь и ищите другие варианты передвижения.

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