Есть случаи, когда людям не стоит даже пытаться сдавать на права, пишет Супер. Если все эти пункты про вас – садитесь на пассажирское сиденье от греха подальше!
Шесть признаков, что вам не нужно сдавать на права и садиться за руль
Вы нервничаете в автомобиле
А как же не переживать, если на дороге все торопятся, подгоняют, подрезают. Это риски для жизни! То ли дело в троллейбусе: едешь медленно, зато чувствуешь себя в безопасности.
Вы страдаете депрессией
Этот диагноз вам поставил врач и назначил прием антидепрессантов. А некоторые «товарищи» говорят, что это не болезнь, и советуют «просто делом заняться», например сдать на права. Пошлите таких советчиков куда подальше и займитесь своим здоровьем.
У вас плохое зрение
А линзы или очки вы подобрать не можете. В таком случае решите эту проблему с окулистом, а потом уже думайте про водительские права.
Вы невнимательны
Эта черта водится за вами еще со школьных времен. Годы идут, вы выросли, ваша рассеянность тоже изменилась, но только в худшую сторону.
Вы любите жульничать
Ваш девиз: законы придуманы для того, чтобы их нарушать. С такими принципами за рулем вы долго не продержитесь.
Вы не хотите водить машину
Но есть такое слово «надо»: ведь у вас ребенок, его нужно отвозить на кружки. Кто это сделает, если не вы? Расслабьтесь и ищите другие варианты передвижения.