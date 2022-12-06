Шесть признаков, что вам не нужно сдавать на права и садиться за руль

Вы нервничаете в автомобиле

А как же не переживать, если на дороге все торопятся, подгоняют, подрезают. Это риски для жизни! То ли дело в троллейбусе: едешь медленно, зато чувствуешь себя в безопасности.

Вы страдаете депрессией

Этот диагноз вам поставил врач и назначил прием антидепрессантов. А некоторые «товарищи» говорят, что это не болезнь, и советуют «просто делом заняться», например сдать на права. Пошлите таких советчиков куда подальше и займитесь своим здоровьем.

У вас плохое зрение

А линзы или очки вы подобрать не можете. В таком случае решите эту проблему с окулистом, а потом уже думайте про водительские права.

Вы невнимательны

Эта черта водится за вами еще со школьных времен. Годы идут, вы выросли, ваша рассеянность тоже изменилась, но только в худшую сторону.

Вы любите жульничать

Ваш девиз: законы придуманы для того, чтобы их нарушать. С такими принципами за рулем вы долго не продержитесь.

Вы не хотите водить машину