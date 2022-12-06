«Это объявление войны»: как во дворце отреагировали на трейлер сериала о принце Гарри и Меган Маркл

В сериале принц Гарри и Меган Маркл пообещали рассказать правду о жизни в королевской семье. В трейлере Меган Маркл плачет, а принц Гарри произносит фразу «Никто не знает, что происходит за закрытыми дверями».

В трейлере также анонсируются «комментарии друзей и родственников, большинство из которых никогда раньше публично не говорили о том, чему они были свидетелями».

Как рассказали изданию Vanity Fair источники, близкие к дворцу, трейлер заставил королевскую семью насторожиться. Вышел он именно в тот момент, когда принц Уэльский Уильям и его жена Кейт Миддлтон прилетели с визитом в Бостон, в чем многие также увидели не простое совпадение. Сами Меган Маркл и принц Гарри сейчас живут в США вместе со своими детьми, сыном Арчи и дочерью Лилибет.

Как отмечают источники, сериал пары – это настоящее объявление войны. Несмотря на возможную критику, во дворце не планируют реагировать на заявления пары. «Вероятно, это будет сложно, – говорит источник. – Но это испытанная стратегия, которая хорошо служила им в прошлом. Уильям позволяет своей работе говорить за себя, как мы уже видели в Бостоне. У короля тоже насыщенная программа мероприятий».

Однако источники также предполагают, что, если Гарри и Меган выдвинут слишком серьезные обвинения, они могут получить ответ, поскольку критика со стороны герцогов Сассекских может нанести ущерб репутации королевской семьи на международном уровне. Так, речь может пойти о расизме в королевской семье. Как уточняет инсайдер, принц Уильям дал понять, что не потерпит подобных обвинений и может принять меры.