ПЕСЕНКА СПЕТА ⟩ Популярная радиоведущая Кристина Пяртельпоэг больше не выйдет в эфир утреннего шоу

Не проработала и двух лет

Карьеру радиоведущей на MyHits Пяртельпоэг начала в августе 2021 года. «Я всегда хотела работать на радио, это было моей главной мечтой с самого детства. Я всегда была активным радиослушателем и фанатом», – рассказала радиоведущая перед своим первым эфиром в 2021 году.

В том году утреннее шоу вели эстонские певцы Индрек Вахеоя и Юри Поотсманн. В сентябре этого года шоу покинул Поотсманн, которого в эфире сменил Роомет Поом.

Теперь вновь в эфире серьезные перемены, радио покинула Кристина. «Сегодня, 6 декабря, был мой последний рабочий день на MyHits», – сообщила Пяртельпоэг на своей странице в Инстаграме.

Около 14:00 Кристина вышла на связь с подписчиками: «Знаете, а я не знаю, как начать эту историю в Инстаграме. Я смеюсь только потому, что чувствую себя максимально неудобно, потому что мне не нравится говорит о делах, не нравится, но я хочу вам это сказать».

«Некоторые из вас расстроятся, кому-то это понравится, кого-то не интересует вообще. В любом случае, ах, я не знаю, одним словом, сегодня, 6 декабря, у меня был последний рабочий день на MyHits».

Кристина тут же разочаровала желтую прессу, сказав, что никакого скандала в этой истории нет. «Я просто сказала всем, что всему свое время и место. Я чувствую, что мое время на MyHits прошло. Когда закрывается одна дверь, тут же открывается другая».

Ведущая чувствует, что так и должно было случится, поэтому всё в порядке. «Я очень-очень благодарна тем людям, которые приняли меня на работу в MyHits и лично Индреку, который обучил».