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ФОТО ⟩ Рита Ора появилась на модной премии без одежды

Limon.ee
Рита Ора появилась на модной премии без одежды
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Рита Ора.
Рита Ора. Фото: Vianney Le Caer

Эта красотка точно может себе такое позволить! На премии The Fashion Awards 2022, прошедшей накануне, певица Рита Ора поразила всех невероятно дерзким и, что уж тут говорить, довольно сексуальным нарядом, пишет Супер.

Рита предстала перед папарацци в открытом полупрозрачном белье красного цвета. Поверх основного комплекта на ней было и сетчатое платье в тон, но, кажется, сетка была такой мелкой, что ее никто не заметил.

Рита Ора.
Рита Ора. Фото: Vianney Le Caer

Надо отметить, что редко кому удается не вызвать волну злобных комментариев в ответ на столь откровенный выход. Но Рите это удалось. 32-летняя певица может похвастаться прекрасной фигурой, стройными ногами и накачанным прессом.

Рита Ора.
Рита Ора. Фото: Henry Nicholls
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