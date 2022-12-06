О боже, какой мужчина! ⟩ Как сейчас выглядит сын Кэтрин Зеты-Джонс и Майкла Дугласа

Актриса Кэтрин Зета-Джонс и ее взрослый сын Дилан Майкл Дуглас появились на красной дорожке нового сериала Disney+ «Сокровище нации: На краю истории».

53-летняя актриса и ее 22-летний сын вместе прошлись по красной дорожке в Лос-Анджелесе и приковали к себе взгляды публики.

Фото: Jordan Strauss

Оба одеты в светские наряды. Кэтрин надела платье с глубоким вырезом и замысловатыми деталями, а Дилан выбрал костюм-тройку с оранжевым галстуком.

Отметим, что сериал, в котором играет Кэтрин, является новым дополнением к франшизе «Сокровище нации». Премьера первых двух эпизодов «Сокровища нации: На краю истории» на Disney+ состоится 14 декабря.