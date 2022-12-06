Кэтрин Зета-Джонс появилась на красной дорожке вместе с 22-летним сыном Диланом Майклом Дугласом.
О боже, какой мужчина! ⟩ Как сейчас выглядит сын Кэтрин Зеты-Джонс и Майкла Дугласа
Как сейчас выглядит сын Кэтрин Зеты-Джонс и Майкла Дугласа
Актриса Кэтрин Зета-Джонс и ее взрослый сын Дилан Майкл Дуглас появились на красной дорожке нового сериала Disney+ «Сокровище нации: На краю истории».
53-летняя актриса и ее 22-летний сын вместе прошлись по красной дорожке в Лос-Анджелесе и приковали к себе взгляды публики.
Оба одеты в светские наряды. Кэтрин надела платье с глубоким вырезом и замысловатыми деталями, а Дилан выбрал костюм-тройку с оранжевым галстуком.
Отметим, что сериал, в котором играет Кэтрин, является новым дополнением к франшизе «Сокровище нации». Премьера первых двух эпизодов «Сокровища нации: На краю истории» на Disney+ состоится 14 декабря.
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