Светлана Лобода заявила о репутационном ущербе и готовится к суду в Литве

После чего, адвокаты певицы сделали запрос в МИД Литвы с просьбой прояснить ситуацию. На следующий день стало известно, что МИД Литвы не имеет никаких претензий к LOBODA касательно ее пребывания и работы на территории Литовской республики, пояснили в пиар-службе артистки.

Светлана Лобода на пресс-конференции в Вильнюсе Фото: Пресс-фото

В связи с возникшей ситуацией, организаторы концертов в Литве приостановили продажу билетов на выступления Светланы Лободы. Концертный зал Compensa, в свою очередь, нарушил условия договора и устно сообщил, что не дает разрешения на проведение события, по причине сложившейся ситуации.

В ответ артистка обещает подать в суд на концертный зал Compensa за отказ предоставить ей сцену:

«Эта ситуация сильно навредила нам, потому что мы запланировали четыре концерта в Литве – в Шауляй, Паневежисе, Клайпеде и Вильнюсе. Услышав эту новость, организаторы прекратили продажу билетов. Compensa незаконно отказался проводить наш концерт, сообщив нам, что наш концерт нежелателен», – сказала певица на пресс-конференции в Вильнюсе в понедельник, 5 декабря.

Светлана Лобода на пресс-конференции в Вильнюсе Фото: Пресс-фото

Артистка сообщила, что ее адвокаты готовят иск против Compensa после того, как он расторг концертный контракт. Выступление певицы было перенесено на Вильнюсскую арену развлечений, а все остальные концерты отменены.