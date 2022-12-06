Украинская певица LOBODA (Светлана Лобода), которая с 24 февраля прекратила свою деятельность на территории России, утверждает, что ей был нанесен значительный репутационный ущерб из-за того, что пресс-секретарь МИД Литвы Паулина Левицките рассматривала возможность внесения ее в список нежелательных лиц. Об этом артистка сообщила 5 декабря на пресс-конференции в Вильнюсе, пишет RUS TVNET.
Светлана Лобода заявила о репутационном ущербе и готовится к суду в Литве
После чего, адвокаты певицы сделали запрос в МИД Литвы с просьбой прояснить ситуацию. На следующий день стало известно, что МИД Литвы не имеет никаких претензий к LOBODA касательно ее пребывания и работы на территории Литовской республики, пояснили в пиар-службе артистки.
В связи с возникшей ситуацией, организаторы концертов в Литве приостановили продажу билетов на выступления Светланы Лободы. Концертный зал Compensa, в свою очередь, нарушил условия договора и устно сообщил, что не дает разрешения на проведение события, по причине сложившейся ситуации.
В ответ артистка обещает подать в суд на концертный зал Compensa за отказ предоставить ей сцену:
«Эта ситуация сильно навредила нам, потому что мы запланировали четыре концерта в Литве – в Шауляй, Паневежисе, Клайпеде и Вильнюсе. Услышав эту новость, организаторы прекратили продажу билетов. Compensa незаконно отказался проводить наш концерт, сообщив нам, что наш концерт нежелателен», – сказала певица на пресс-конференции в Вильнюсе в понедельник, 5 декабря.
Артистка сообщила, что ее адвокаты готовят иск против Compensa после того, как он расторг концертный контракт. Выступление певицы было перенесено на Вильнюсскую арену развлечений, а все остальные концерты отменены.
Исполнительница заявила, что о ней было опубликовано много лжи в публичном пространстве. Она утверждала, что никогда не посещала Крым по работе или в личных целях после аннексии 2014 года и никогда не выступала на мероприятии 9 мая в России, посвященном отмечаемой Россией победе Советского Союза во Второй мировой войне. Именно из-за этих сообщений МИД Литвы рассматривал возможность внесения певицы в список нежелательных лиц, но позже уточнил, что для такого решения нет оснований.
«Я никогда не выступала на российских правительственных концертах. Это ложь. Это была моя принципиальная позиция. После 2014 года я не была в Крыму ни с частными поездками, ни с выступлениями, а так же не выступала на правительственных концертах в России, в том числе посвященных событиям 9 мая. На всех концертах я всегда позиционировала себя как украинскую артистку», – сказала Лобода.
Напомним, певица родом из города Ирпень. Она также рассказала, что сейчас организовывает благотворительный тур по странам Европы и США, а часть собранных средств направляет на помощь родному городу. Певица утверждала, что после вторжения России в Украину 24 февраля полностью прекратила свою деятельность на территории России и уехала из нее. В настоящее время Светлана живет в Риге.