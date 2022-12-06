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ХУЖЕ ТЮРЬМЫ ⟩ Сын покойного криминального авторитета Олега Львова отправлен на принудительное лечение

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Limon.ee
Сын покойного криминального авторитета Олега Львова отправлен на принудительное лечение
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Фото: Pilt videost

В зале Харьюского уездного суда стоял 46-летний Денис Львов, сын умершего известного криминального авторитета Олега Львова. Денис значительно уступает своему отцу, он наркоман и серийный вор. Ранее он был осужден по меньшей мере за семь эпизодов краж. Он даже умудрился совершить кражу из офиса канцелярии президента Эстонии. На этот раз Дениса отправили на принудительное лечение, которое может быть даже хуже тюрьмы.

Большую часть преступлений Денис Львов совершил, чтобы добыть деньги, необходимые для покупки наркотических веществ. 

«Просто совершал кражи. Отсидел в тюрьме, освободился, ему нужны были какие-то средства. В феврале из офиса на улице Веэренни украл два ноутбука Dell. 2 мая украл компьютер Dell из Таллиннской Немецкой гимназии, рано утром этого же дня украл из канцелярии президента Эстонии фотоаппарат вместе с гаджетом. Полиция провела большую работу, чтобы его найти. Обычно кражи совершались в маске и такой одежде, по которой его не возможно опознать. Полиция в данном случае просмотрела несколько сотен видеозаписей с камер наблюдения. Когда его поймали, арестовали, он был в наркотическом опьянении во время задержания. Есть основания предполагать, что он больной человек. Как можно прочитать из предыдущих материалов дел, он всегда всю жизнь употреблял наркотики и для этого ему нужны были деньги», – говорит окружной прокурор Андрей Воронин.

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