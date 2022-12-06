ХУЖЕ ТЮРЬМЫ ⟩ Сын покойного криминального авторитета Олега Львова отправлен на принудительное лечение

«Просто совершал кражи. Отсидел в тюрьме, освободился, ему нужны были какие-то средства. В феврале из офиса на улице Веэренни украл два ноутбука Dell. 2 мая украл компьютер Dell из Таллиннской Немецкой гимназии, рано утром этого же дня украл из канцелярии президента Эстонии фотоаппарат вместе с гаджетом. Полиция провела большую работу, чтобы его найти. Обычно кражи совершались в маске и такой одежде, по которой его не возможно опознать. Полиция в данном случае просмотрела несколько сотен видеозаписей с камер наблюдения. Когда его поймали, арестовали, он был в наркотическом опьянении во время задержания. Есть основания предполагать, что он больной человек. Как можно прочитать из предыдущих материалов дел, он всегда всю жизнь употреблял наркотики и для этого ему нужны были деньги», – говорит окружной прокурор Андрей Воронин.