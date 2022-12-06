В зале Харьюского уездного суда стоял 46-летний Денис Львов, сын умершего известного криминального авторитета Олега Львова. Денис значительно уступает своему отцу, он наркоман и серийный вор. Ранее он был осужден по меньшей мере за семь эпизодов краж. Он даже умудрился совершить кражу из офиса канцелярии президента Эстонии. На этот раз Дениса отправили на принудительное лечение, которое может быть даже хуже тюрьмы.
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ХУЖЕ ТЮРЬМЫ ⟩ Сын покойного криминального авторитета Олега Львова отправлен на принудительное лечение
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Сын покойного криминального авторитета Олега Львова отправлен на принудительное лечение
Большую часть преступлений Денис Львов совершил, чтобы добыть деньги, необходимые для покупки наркотических веществ.