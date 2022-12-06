Одной из главных причин бессонницы является стресс, и именно из-за перегрузок увеличивается количество людей, страдающих недосыпанием. Однако к безрецептурным снотворным относятся слишком легкомысленно, пишет Elu24. Бессонница не всегда нуждается в лечении, но как это понять?
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«Ситуация совсем плохая!» Злоупотребление снотворными растет
«Ситуация совсем плохая!» Злоупотребление снотворными растет
Как безрецептурные, так и отпускаемые по рецепту снотворные средства воздействуют на центральную нервную систему посредством одних и тех же механизмов, но время и продолжительность эффекта варьируются в зависимости от препарата. Поскольку снотворное отпускается без рецепта, у неспециалиста может сложиться впечатление, что это безвредное лекарство. Но это не так.
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