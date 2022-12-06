«Ситуация совсем плохая!» Злоупотребление снотворными растет

Как безрецептурные, так и отпускаемые по рецепту снотворные средства воздействуют на центральную нервную систему посредством одних и тех же механизмов, но время и продолжительность эффекта варьируются в зависимости от препарата. Поскольку снотворное отпускается без рецепта, у неспециалиста может сложиться впечатление, что это безвредное лекарство. Но это не так.