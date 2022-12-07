Как украсить елку на Новый год 2023, чтобы привлечь удачу и счастье

Новый 2023 год пройдет под покровительством Черного Водяного Кролика. Это животное отличается гостеприимством и радушием, поэтому отмечать праздник лучше в кругу семьи. В какие цвета в год Кролика 2023 лучше всего украсить елку и свой дом, пишет Glavred.

Как украсить елку 2023, чтобы привлечь удачу

Прежде всего, стоит иметь ввиду, что естественная среда обитания кролика — лес, он любит все настоящее. Так что лучше всего поставить в комнате натуральную ель или сосну.

Также стоит избегать пластиковых украшений и игрушек в виде медведей, волков и тигров - хищники могут напугать хозяина 2023 года. Чтобы привлечь удачу, лучше отдать предпочтение игрушкам из дерева, бумаги, папье-маше и ткани, а вместо гирлянды можно использовать шелковые ленточки.

В каком цвете украшать елку 2023

В год Кролика счастливыми цветами являются красный, синий, голубой, розовый, фиолетовый и черный. Украшать новогоднюю красавицу можно, использовав один из этих четырех цветов или же сочетать их в декоре. Например, выберите один любимый цвет Кролика за основу и дополните его другими. К синему и голубому отлично подойдут пастельные оттенки и серебро, а красный будет эффектно смотреться в сочетании с белым, зеленым и золотым.