Решающие матчи проходящего в Катаре чемпионата мира по футболу уже начались, и команды, за которые эстонский футболист Константин Васильев держит кулаки, по-прежнему борются за победу.
Эстонский футболист Константин Васильев с удовольствием сыграл бы за Испанию или Аргентину
Константин Васильев (38) считает, что не все команды были эмоционально готовы к чемпионату. «Некоторые сборные сплотились, но другие – Германия, Дания, Бельгия – уже отправляются домой», – говорит игрок ФК «Флора».
Васильев говорит, что хотел бы сыграть на чемпионате мира в футболке сборной Эстонии, но у него есть два фаворита среди команд-участниц. «Было бы очень интересно сыграть за Испанию или Аргентину на этом чемпионате мира», – говорит он.
Говоря о возможных победителях турнира, Васильев надеется, что чемпионами станут Бразилия или Аргентина. «Я надеюсь, что кто-то из них победит, и считаю, что лучший бомбардир будет из команды-победительницы», – сказал Васильев.
Начиная с 9 декабря, Ülemiste Beach House, вмещающий около 500 человек, станет общей смотровой площадкой для футбольных болельщиков – здесь каждый сможет посмотреть решающие матчи чемпионата мира на большом экране совершенно бесплатно!
Ведущим вечера будет всегда энергичный Лаури Педая, который также будет проводить захватывающие игры для гостей в перерыве.
Начало массового просмотра в Ülemiste Beach House состоится в пятницу в 17:00 и 21:00, когда пройдут первые четвертьфиналы чемпионата мира по футболу. В перерывах между двумя матчами футбольные болельщики смогут насладиться выступлением коллектива Genka & Paul Oja. Днем позже всемирно известный NÖEP выступит для футбольных болельщиков.