Константин Васильев (38) считает, что не все команды были эмоционально готовы к чемпионату. «Некоторые сборные сплотились, но другие – Германия, Дания, Бельгия – уже отправляются домой», – говорит игрок ФК «Флора».

Васильев говорит, что хотел бы сыграть на чемпионате мира в футболке сборной Эстонии, но у него есть два фаворита среди команд-участниц. «Было бы очень интересно сыграть за Испанию или Аргентину на этом чемпионате мира», – говорит он.

Говоря о возможных победителях турнира, Васильев надеется, что чемпионами станут Бразилия или Аргентина. «Я надеюсь, что кто-то из них победит, и считаю, что лучший бомбардир будет из команды-победительницы», – сказал Васильев.

Начиная с 9 декабря, Ülemiste Beach House, вмещающий около 500 человек, станет общей смотровой площадкой для футбольных болельщиков – здесь каждый сможет посмотреть решающие матчи чемпионата мира на большом экране совершенно бесплатно!

Ведущим вечера будет всегда энергичный Лаури Педая, который также будет проводить захватывающие игры для гостей в перерыве.