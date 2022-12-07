Как эстонцы отвечают на вопрос «как дела?», что такое мыза и почему в последнее время в эстонском стала популярна приставка e-? Arzamas.academy рассказывает об эстонцах через 11 слов.
ВЫ ИХ ЗНАЕТЕ? ⟩ 11 слов, помогающих понять эстонскую культуру
1. E-riik
Электронное государство
Так можно назвать любую страну, использующую электронные услуги и технологии, но эстонцы, произнося e-riik, априори имеют в виду собственное государство. Дело в том, что современные эстонские власти с энтузиазмом внедряют в жизнь страны цифровые новшества: электронное гражданство, электронную подпись, оплату парковки с помощью СМС. Рецепты, выписанные врачами, вносятся в единый электронный реестр (поэтому аптекарь в курсе, за чем вы пришли), а в день голосования можно не выходить из дома, отправив голос онлайн. Фактически электронное государство стало национальной идеологией.
В мире будущего закономерно появляются и новые слова для обозначения всех этих явлений. Самый простой способ – прибавить к слову приставку e- (сокращение от elektrooniline – «электронный»): e-kodakondsus (электронное гражданство), e-valitsus (электронное правительство). В местных русскоязычных СМИ также не обходятся без приставки э- в соответствующих русских словах. Теперь наряду с обычным парламентом есть э-парламент (e-parlament), за э-услуги (e-teenused) вы расплачиваетесь э-деньгами (e-raha). Эти э-слова распространяются тем быстрее, чем больше жители Эстонии привыкают к э-государству.
2. Maa
Земля
У эстонцев особое – бережное и почтительное – отношение к своей земле. Это проявляется и в заботе об окружающей среде: 18 % площади небольшой страны занимают национальные парки и заповедники, и они в чистых дорогах, цветущих садах. Кажется, такое уважение к земле проявилось и в языке: в эстонском слово maa используется значительно чаще, чем в русском. Помимо очевидных значений есть и менее привычные для нас употребления. Например, чтобы сказать: «Мои родители живут в деревне» или «Мы поехали за город», вы употребите выражения maal или maale («на земле» или «на землю»). По-эстонски ложка падает не на пол, как у нас, а maha, то есть «в землю». Сообщая знакомым о том, что вы бросили курить, вы тоже добавите maha (буквально «в землю»). Это слово обозначает законченность, завершенность действия, то есть курить вы бросили окончательно и бесповоротно. Без maa не обошлось и административно-территориальное деление страны: Эстония поделена на пятнадцать частей – maakonnad. Сохранилось это слово и в названиях многих стран: «Россия» по-эстонски Venemaa («Русская земля»). Поэтому простая фраза «Я живу в России» по-эстонски будет звучать гораздо поэтичнее: Ма еlan Venemaal, «Я живу на Русской земле».
3. Mõis
Мыза, поместье
За пределами Таллинна, куда бы вы ни отправились, повсюду вам будут встречаться мызы – старинные дома на берегу живописных прудов. Всего в стране их более тысячи. По сути, мыза – это дворянское поместье, усадебный дом, но с прибалтийской изюминкой. Во времена, когда эстонские земли входили в состав Российской империи, мыза представляла собой участок земли с расположенными на ней барским домом, хозяйственными пристройками, иногда хуторами. Мызой владел помещик, его называли мызником. Как правило, мызы принадлежали дворянам немецкого происхождения: немцы обосновались тут задолго до Петра Великого, присоединившего эти земли к российским владениям. Это слово неплохо знакомо и жителям Санкт-Петербурга и Ленинградской области: исторически эта территория имела похожее деление земель, а слово «мыза» до сих пор сохранилось в некоторых топонимах . Сегодня большинство эстонских мыз находятся в частной собственности –там теперь музеи, гостиницы, рестораны и залы для мероприятий. В некоторых мызах еще с советских времен сохранились учебные заведения, еще часть заброшена и ждет своего опекуна.
4. Kama
Кама, мука из толченных злаков и бобов
Кама – старинное изобретение традиционной эстонской кухни и, пожалуй, самое оригинальное. Это мука, которую изготавливают из толченых обжаренных злаков и бобов. Аналогичные продукты встречаются и в кухнях других стран (взять хотя бы толокно или талкан), но в каме очень необычный состав ингредиентов. Их четыре: рожь, овес, ячмень и горох. Что можно сделать из камы?
Самый распространенный рецепт такой: добавить две ложки этой муки в стакан с кефиром, йогуртом или простоквашей и съесть на завтрак. Кроме того, каму добавляют в тесто для печенья или в десерты, недавно появились сувенирные сладости с камой – шоколад и конфеты. Любопытно, что слово «кама» этимологический словарь возводит к русскому слову «комы», которое в одном из диалектов означает «хлеб».
5–6. Verivorst ja mulgikapsad
Вериворст и мульгикапсад
Если вы попросите назвать главные блюда эстонской кухни, скорее всего, это будут кровяная колбаса вериворст и квашеная капуста мульгикапсад. Оба – главные украшения рождественского стола (а Рождество в Эстонии – главный зимний праздник). Вериворст готовят не только в Эстонии, эти колбаски стали во главе праздничного стола и в целом канона традиционных блюд. Традиционно крестьяне делали колбасу из очищенной крови, поэтому она глубокого черного цвета. Современные эстонцы покупают вериворст в магазинах.
«Капуста по-мульгийски» представляет собой квашеную капусту, тушенную со свининой и перловой крупой. Мульгимаа – историческая область в центре страны (современное Вильяндимаа), где жили мульги, небольшая эстоноязычная народность. Оба блюда наглядно демонстрируют простоту и непритязательность традиционной эстонской кухни, корни у которой крестьянские.
7. Hakkama saama
Справляться
Единственный глагол в этом списке попал сюда из-за необычного употребления (вдобавок он состоит из двух компонентов, но пусть это не удивляет, такие сложные глаголы – обычное явление в эстонском языке). Hakkama saama значит «справляться» и, на первый взгляд, не отличается от аналогичного слова в русском языке. Возьмем такой пример: «Сотрудник справился с трудной задачей и получил похвалу от начальства». Под «справился» мы подразумеваем, что человек добился результата, приложив некоторые усилия. Как правило, указывается и то, на что направлены эти усилия: справился с трудной задачей. В противном случае русский глагол повисает в воздухе и мысль остается незаконченной.
В эстонском hakkama saama очень часто употребляется сам по себе: предполагается, что справляться можно не только с конкретной проблемой, но и вообще со своей жизнью в целом. На вопрос «Как дела?» часто отвечают: «Справляюсь» (то есть живу потихоньку и не вешаю нос). По сути, hakkama saama одновременно значит и «жить», и «прилагать усилия». Этот необычный семантический гибрид, как кажется, хорошо отражает отношение эстонцев к себе и собственной, не всегда простой жизни. Говоря «справимся», они как будто намекают, что жизнь полна трудностей, которые приходится преодолевать. В конечном итоге «мы, конечно, справимся».
8. Lörts
Снег с дождем, мокрый снег
На русскоязычных порталах Эстонии можно прочесть новость с заголовком: «На завтрашний день синоптики обещают дряпню». В тексте говорилось о том, что эстонцев ожидает мокрый снег, а в скобках уточнялось, что дряпня – один из вариантов наименования дождя со снегом. Для этого погодного явления в эстонском есть специальное слово lörts. В Эстонии весьма часто бывает что-то среднее между снегом и дождем, так что это слово используется достаточно часто. Кроме того, lörts означает «слякоть». Это понятие действительно трудно перевести на русский одним словом, проще использовать описательные конструкции типа «снег с дождем» или «мокрый снег». А специальные слова типа «дряпни» обнаруживаются только в диалектах.
9. Meel
Ум, нрав, память, настроение, душа
«У него отличное чувство юмора!», «Что у тебя на уме?», «Она вскружила ему голову», «Я помню это хорошо», «У него покладистый характер», «Я рад тебя видеть», «Он сошел с ума» и даже «Они участвовали в манифестации ». Во всех этих предложениях при переводе на эстонский язык можно использовать слово meel. Это удивительное по своей емкости понятие отражает, по-видимому, самые древние представления об устройстве внутреннего мира человека, когда интеллектуальное и эмоциональное не разделялось. Все зависит от контекста: иногда meel обозначает ум, разум, память, иногда чувство, эмоцию, настроение. И хотя в эстонском существуют отдельные слова для каждого из этих понятий, многие устойчивые словосочетания сохранили в себе именно слово meel. Это говорит о том, что когда-то носители эстонского языка считали все происходящее в душе и голове человека одним процессом.
10. Kurat
Черт, эмоциональное ругательство
Слово kurat переводится на русский как «черт»: в этом значении оно употребляется в сказках и легендах, где всегда найдется место нечистой силе. Однако, помимо этого, kurat является, пожалуй, самым главным эстонским ругательством. В эстонском языке бранных слов не так много: можно сказать, что kurat отдувается за всех. Это одно из тех универсальных словечек, которыми можно эмоционально окрасить и усилить любую фразу, часть предложения или слово. Вы просто добавляете основу kuradi, и все сразу понимают, насколько вы неравнодушны к происходящему. В отличие от похожих по употреблению слов в английском (fuck) или русском слово kurat не является обсценным и употребляется в речи так часто, что для русских, живущих в эстонской среде, стало символом эстонской речи.
11. Kiiking
Кийкинг
Как из народной забавы сделать национальный спорт? Катание на качелях (kiik) всегда было популярным массовым развлечением в Эстонии: в деревнях и до сих пор встречаются огромные деревянные качели, способные вместить одновременно до двадцати человек. А в 1993 году изобретатель Адо Коск придумал специальную конструкцию, которая позволяет менять высоту опор и делать качели все выше и выше. Так появился кийкинг – новый вид спорта, в котором спортсмены делают на качелях полный оборот. Выигрывает тот, кто справится с этим, находясь на самой большой высоте (рекорд – 7,15 м).