ВЫ ИХ ЗНАЕТЕ? ⟩ 11 слов, помогающих понять эстонскую культуру

Так можно назвать любую страну, использующую электронные услуги и технологии, но эстонцы, произнося e-riik, априори имеют в виду собственное государство. Дело в том, что современные эстонские власти с энтузиазмом внедряют в жизнь страны цифровые новшества: электронное гражданство, электронную подпись, оплату парковки с помощью СМС. Рецепты, выписанные врачами, вносятся в единый электронный реестр (поэтому аптекарь в курсе, за чем вы пришли), а в день голосования можно не выходить из дома, отправив голос онлайн. Фактически электронное государство стало национальной идеологией.

В мире будущего закономерно появляются и новые слова для обозначения всех этих явлений. Самый простой способ – прибавить к слову приставку e- (сокращение от elektrooniline – «электронный»): e-kodakondsus (электронное гражданство), e-valitsus (электронное правительство). В местных русскоязыч­ных СМИ также не обходятся без приставки э- в соответствующих русских словах. Теперь наряду с обычным парламентом есть э-парламент (e-parlament), за э-услуги (e-teenused) вы расплачиваетесь э-деньгами (e-raha). Эти э-слова распространяются тем быстрее, чем больше жители Эстонии привыкают к э-государству.

У эстонцев особое – бережное и почтитель­ное – отношение к своей земле. Это проявляется и в заботе об окружающей среде: 18 % площади небольшой страны занимают национальные парки и заповед­ники, и они в чистых дорогах, цветущих садах. Кажется, такое уважение к земле проявилось и в языке: в эстонском слово maa исполь­зуется значительно чаще, чем в русском. Помимо очевидных значений есть и менее привычные для нас употребления. Напри­мер, чтобы сказать: «Мои родители живут в деревне» или «Мы поехали за город», вы употребите выражения maal или maale («на земле» или «на зем­лю»). По-эстонски ложка падает не на пол, как у нас, а maha, то есть «в землю». Сообщая знакомым о том, что вы бросили курить, вы тоже добавите maha (буквально «в землю»). Это слово обозначает законченность, завершенность действия, то есть курить вы бросили окончательно и бесповоротно. Без maa не обошлось и административно-террито­риальное деление страны: Эстония поделена на пятнадцать частей – maakonnad. Сохранилось это слово и в назва­ниях многих стран: «Россия» по-эстонски Venemaa («Русская земля»). Поэтому простая фраза «Я живу в России» по-эстонски будет звучать гораздо поэтичнее: Ма еlan Venemaal, «Я живу на Русской земле».