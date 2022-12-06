ЖИЗНЬ СТАНЕТ ЛЕГЧЕ! ⟩ Зачем бросать грецкие орехи в кипяток: простой лайфхак для кухни

Любите полакомиться грецкими орехами или добавлять их в различную выпечку, но вам не нравится каждый раз мучиться с непослушной твердой скорлупой? Такая проблема преследует всех, кто часто использует орехи в кулинарных рецептах или просто для ежедневного перекуса, пишет Glavred.

Вопрос, как быстро почистить орехи, на самом деле не так сложен, как кажется на первый взгляд. Достаточно будет прибегнуть к одной хитрости, и процесс очистки будет намного легче.

Подготовьте грецкие орехи, которые вам нужно почистить. Подберите кастрюлю, которая по размерам будет соответствовать количеству необходимых орехов, чтобы они могли туда все поместиться вместе с водой.

Налейте воду в кастрюлю, поставьте ее на огонь и подождите, пока закипит. Когда она будет кипеть, можно опускать в нее грецкие орехи.

Плоды должны оставаться в воде в течение 4 минут. При этом огонь не выключаем – вода должны продолжать кипеть. Когда это время пройдет, орехи уже можно доставать. Используйте для этого шумовку или ложку. Выложите плоды на тарелку или в другую емкость, чтобы они немного остыли и подсохли – не стоит сразу хватать их в руки, чтобы не обжечься.