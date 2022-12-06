У нас и нашей родины есть приятный повод для гордости. Эстонское государство вошло в ТОП-5 самых некоррумпированных стран в мире, сообщает издание Estonianworld.
Гордость! Эстония вошла в ТОП-5 самых некоррумпированных стран мира
Согласно Глобальному индексу коррупции 2022 (The Global Corruption Index (GCI), составленному швейцарской компанией Global Risk Profile, Эстония является пятой наименее коррумпированной страной в мире.
Наша страна занимает пятое место среди 196 стран, включенных в индекс, – после Норвегии, Финляндии, Швеции и Дании.
«После четырех лет конкуренции Финляндии (лучший показатель в 2019 и 2020 годах) с Данией (лучший показатель в 2018 и 2021 годах) за первое место, в этом году Норвегия впервые возглавила Глобальный индекс коррупции», – говорится в пресс-сообщении компании.
Индекс не предоставляет никаких конкретных данных об Эстонии, кроме ее оценки –11,13. Этот балл основан на определении и классификации рисков, которым подвергается та или иная организация в стране.
Если посмотреть на соседей Эстонии, то Литва занимает 23-е место, Латвия – 33-е, а Россия – 125-е.
С целью дать пользователям интернета возможность оценить и сравнить результаты стран между собой, данные были стандартизированы и агрегированы по шкале 0-100, где 0 соответствует самому низкому риску, а 100 - самому высокому. Например, Норвегия, лидер индекса этого года, получает оценку 7,12, а Финляндия - 7,15. Самая коррумпированная страна в мире, согласно индексу – Сирия – получает оценку 90,66.
Соединенные Штаты постепенно опустились с 24-го на 35-е место в период с 2018 по 2021 год, а затем вернулись на 31-е место в этом году. После падения в 2020 году Китай вернулся со 139-го на 118-е место в 2021 году, а сейчас расположился на 117-м месте.