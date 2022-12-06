Гордость! Эстония вошла в ТОП-5 самых некоррумпированных стран мира

Согласно Глобальному индексу коррупции 2022 (The Global Corruption Index (GCI), составленному швейцарской компанией Global Risk Profile, Эстония является пятой наименее коррумпированной страной в мире.

Наша страна занимает пятое место среди 196 стран, включенных в индекс, – после Норвегии, Финляндии, Швеции и Дании.

«После четырех лет конкуренции Финляндии (лучший показатель в 2019 и 2020 годах) с Данией (лучший показатель в 2018 и 2021 годах) за первое место, в этом году Норвегия впервые возглавила Глобальный индекс коррупции», – говорится в пресс-сообщении компании.

Фото: Global Risk Profile

Индекс не предоставляет никаких конкретных данных об Эстонии, кроме ее оценки –11,13. Этот балл основан на определении и классификации рисков, которым подвергается та или иная организация в стране.

Если посмотреть на соседей Эстонии, то Литва занимает 23-е место, Латвия – 33-е, а Россия – 125-е.

С целью дать пользователям интернета возможность оценить и сравнить результаты стран между собой, данные были стандартизированы и агрегированы по шкале 0-100, где 0 соответствует самому низкому риску, а 100 - самому высокому. Например, Норвегия, лидер индекса этого года, получает оценку 7,12, а Финляндия - 7,15. Самая коррумпированная страна в мире, согласно индексу – Сирия – получает оценку 90,66.