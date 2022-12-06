ЧТО ЖЕ ЭТО ЗА СЛОВО? ⟩ Певица Мадонна предстала в футболке с матерной надписью на русском

Американская поп-исполнительница Мадонна показала фото в соцсети, где запечатлена в футболке с нецензурным словом на русском языке.

Певица на снимке позирует в компании участницы российской феминистской панк-группы Pussy Riot Надежды Толоконниковой. Артистка одета в расшитые пайетками мини-шорты, кружевной корсет и черную майку с матерной надписью.

Также известно, что знаменитости в этих же нарядах посетили вечеринку Saint Laurent, которая посвящена переизданию книги Мадонны «Секс». Кстати, такую же футболку как у Мадонны можно приобрести на одном российском сайте всего за две тысячи рублей или 30 евро по нынешнему курсу.