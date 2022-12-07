Литератор Елена Скульская: «Каждый, кто хочет стать писателем, не должен себе в этом отказывать»

Думаю, это величайший секрет сохранности своего приличного внешнего облика: находиться толко среди тех людей, которых ты любишь и которые дают тебе основание думать, что и они любят тебя. Пока ты ходишь на службу, ты вынуждена считаться с теми, от кого ты зависишь, пока ты реализуешь какие-то мечты, ты волей-неволей идешь на компромиссы. Есть возраст большой социальной активности и он сопряжен с общением с невозбранными людьми. И вдруг ты вздыхаешь облегченно: кончено, я только с теми, кого я люблю, и кто радуется, видя меня. Это моя семья, мои друзья, мои студенты, мои коллеги по Союзу писателей Эстонии. Есть масса людей, которые помогали мне в жизни и продолжают помогать. Есть масса людей, которые бескорыстно меня поддерживают и делают все, чтобы мне жилось лучше и легче. Мне невероятно повезло: мне есть на кого положиться, мне есть кому быть благодарной.