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ЭКСКЛЮЗИВ ⟩ «На вопрос "Mis kell on?" мне никто не ответил!»: удивительные приключения украинцев в Кохтла-Ярве

Светлана Карабут
, старший редактор Limon.ee
«На вопрос "Mis kell on?" мне никто не ответил!»: удивительные приключения украинцев в Кохтла-Ярве
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В Ида-Вирумаа Татьяна с детьми нашла убежище от войны. Муж поехал с ней, ведь он избежал мобилизации, потому что семья воспитывает особенного ребенка. Смотрите видео!

Татьяне Синенко 34 года. Когда началась война, она жила с мужем и детьми – десятилетним сыном и четырехлетней дочерью – в украинском городе Конотоп. Практически сразу местность была оккупирована российскими войсками, а семья решила перебраться в село к родителям. С поставками продуктов в городе начались трудности, а в деревне все свое – и мясо, и яйца, и картошка. К вою тревожной сирены и звукам летящих ракет быстро привыкли даже дети. Часто во время обстрелов приходилось часами сидеть в подвале.

«Я кормлю младшую дочь, и вдруг мы слышим такой взрыв – очень-очень громкий, окна задрожали, я сразу ребенка на пол, собой прикрываю, – от страшных воспоминаний у Татьяны на глазах наворачиваются слезы. –

Пару минут мы лежим на полу, а потом я хватаю ее на руки, и мы бежим раздетые-разутые, в чем были дома, в холодный подвал прятаться».

Солнечный талисман

Бежать в Эстонию семья решила сразу, как российские войска отошли. Это случилось в марте. Ехали налегке, за спиной рюкзаки, там документы и вещи первой необходимости. Муж Татьяны Григорий покинул территорию Украины вместе с семьей. Он, как сопровождающий ребенка-инвалида, был освобожден от мобилизации.

В городе Кохтла-Ярве Татьяна с детьми нашла убежище от войны.
В городе Кохтла-Ярве Татьяна с детьми нашла убежище от войны. Фото: Konstantin Sednev/Postimees Grupp

Впрочем, именно четырехлетняя Мария заставила родителей принять твердое решение покинуть родину. Девочка родилась с четырьмя пороками сердца, и еще в младенческом возрасте перенесла тяжелую операцию.

«Ей жизненно важно постоянно наблюдаться у кардиолога. А у нас с этим начались проблемы. Перебои с поставкой лекарства, которое она принимает. К тому же, в одну из клиник прилетел снаряд, а анестезиолога киевского кардиологического центра, где Марийке делали операцию, вообще в начале марта убили», – рассказывает Татьяна.

Пятый день рождения Марии украинская семья отмечала уже в Эстонии. Все необходимые обследования девочка прошла в Тарту, теперь получает лекарства и проходит плановые медосмотры.

«О диагнозе дочери мы узнали только в родзале и, конечно же, у нас был большой стресс. Но мы не опустили руки, а все пять лет занимались и занимаемся ребенком. Это очень непростой путь – от операции на сердце до того, как она начала говорить и ходить», – рассказывает Татьяна, которая особенно сильно переживает за будущее своего особенного ребенка.

Татьяна удивляется, что в Кохтла-Ярве все говорят по-русски.
Татьяна удивляется, что в Кохтла-Ярве все говорят по-русски. Фото: Konstantin Sednev/Postimees Grupp

Если старший сын Захар быстро освоился в эстонской школе, подружился с ребятами, занялся в Кохтла-Ярве футболом и плаванием, то его особенной сестре здесь очень не хватает программы реабилитации, занятий с логопедом. На родине девочка регулярно занималась со специалистами на украинском языке. Поскольку сейчас такой возможности нет, Татьяна занимается с дочерью самостоятельно, а также пробует найти украинских специалистов в онлайне. Увы, такие уроки срываются из-за постоянного отключения электричества в Украине. Татьяна не опускает руки, девочка развивается – ходит в эстонский детский сад, занимается танцами.

Дети плохо спали, тряслись от салютов…

Поселиться в Кохтла-Ярве семья решила потому, что сюда еще до войны ездил на заработки муж. Григорий занимается вырубкой леса, а уютную квартиру в шахтерском городе ему помогла найти фирма, в которой он работает. Здесь нас встретили радушно. Татьяна готовит дрожжевые вареники на пару – совсем такие, какие когда-то научила ее лепить бабушка. Блюдо национальное и традиционное в этой семье. Маленькая Марийка с радостью позирует нашему фотографу. Потом резко отвлекается и бежит крепко обнимать за шею мать, громко сообщая ей: я тебя люблю! Татьяна смахивает вновь набежавшую слезу. Говорит, что сейчас уже быт наладили, вначале было совсем сложно.

Татьяна встречает журналистов варениками на пару.
Татьяна встречает журналистов варениками на пару. Фото: Konstantin Sednev/Postimees Grupp

«В Эстонию мы ехали своей семьей. Через неделю сестра привезла своих двоих детей, моих племянников, а сама вернулась в Украину. Сейчас они уже из Эстонии уехали, воссоединились с родителями, – рассказывает Татьяна. – Я не работала, денег было мало. Дома четверо детей, которых постоянно надо было кормить, казалось, все время проводила у плиты. А еще дети плохо ночью спали от пережитого на родине стресса. Так поначалу салютов пугались, даже 14-летняя племянница трястись начинала».

«Вабандуст, мис келль он?»

На должность учителя украинского языка Татьяну пригласили в Ярвескую школу города Кохтла-Ярве. Здесь с сентября она обучает детей украинских беженцев, которых в городе оказалось довольно много. Учится Татьяна и сама – с октября записалась на курсы эстонского языка. Занимается три раза в неделю по два часа, а также получает большой объем домашних заданий.

«Кохтла-Ярве маленький город, но здесь все есть для жизни и удобства», – говорит Татьяна, но отмечает, что в русскоязычной среде очень сложно учить эстонский язык. В магазинах, общественном транспорте, любых общественных заведениях и на улице люди говорят по-русски.

К жизни в Кохтла-Ярве Татьяна быстро привыкла.
К жизни в Кохтла-Ярве Татьяна быстро привыкла. Фото: Konstantin Sednev/Postimees Grupp

Одно из домашних заданий, которые Татьяна получила на курсах эстонского языка, заставило украинку искренне удивиться. Для того, чтобы закрепить полученные знания, ей предложили обратиться к людям на улице с вопросом Mis kell on? Каково же было удивление прилежной ученицы, когда местные жители и сами не смогли ответить ей по-эстонски.

Копите моменты друг с другом!

Многие бытовые вопросы помогает украинской семье решить эстонская семья, которая живет по соседству. Поддерживают вещами, ищут нужную информаию, а также всегда готовы поддержать добрым словом и советом.

Татьяна отмечает, что жизнь прежней уже, конечно, никогда не будет. С приходом в ее жизнь войны изменилось мировоззрение. Когда человек вмиг оказывается без всего того, что нажил непосильным трудом, и начинает жизнь с нуля, происходит переоценка ценностей. Татьяна признается, что материальные блага ушли на второй план, а чувство стабильности и безопасности, похоже, уже никогда не вернется.

Татьяна: «Рука твоего ребенка, рука твоего мужа – ничего нет важнее в жизни».
Татьяна: «Рука твоего ребенка, рука твоего мужа – ничего нет важнее в жизни». Фото: Konstantin Sednev/Postimees Grupp

«Мы всю жизнь копили. Копили на дом, копили на дорогой ремонт, который сделан в нашей украинской квартире. Отказывали себе в путешествиях, каких-то развлечениях… А теперь понимаешь, что зря, – вздыхает Татьяна. – Нет в жизни ничего дороже своей семьи и сегодняшнего дня. Рука твоего ребенка, рука твоего мужа – ничего нет важнее в жизни. И это не страшно – начинать все с чистого листа. Сейчас мы просто благодарны судьбе, что мы все живы, и мы здесь вместе!»

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