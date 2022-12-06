В Ида-Вирумаа Татьяна с детьми нашла убежище от войны. Муж поехал с ней, ведь он избежал мобилизации, потому что семья воспитывает особенного ребенка. Смотрите видео!
ЭКСКЛЮЗИВ ⟩ «На вопрос "Mis kell on?" мне никто не ответил!»: удивительные приключения украинцев в Кохтла-Ярве
Татьяне Синенко 34 года. Когда началась война, она жила с мужем и детьми – десятилетним сыном и четырехлетней дочерью – в украинском городе Конотоп. Практически сразу местность была оккупирована российскими войсками, а семья решила перебраться в село к родителям. С поставками продуктов в городе начались трудности, а в деревне все свое – и мясо, и яйца, и картошка. К вою тревожной сирены и звукам летящих ракет быстро привыкли даже дети. Часто во время обстрелов приходилось часами сидеть в подвале.
«Я кормлю младшую дочь, и вдруг мы слышим такой взрыв – очень-очень громкий, окна задрожали, я сразу ребенка на пол, собой прикрываю, – от страшных воспоминаний у Татьяны на глазах наворачиваются слезы. –
Пару минут мы лежим на полу, а потом я хватаю ее на руки, и мы бежим раздетые-разутые, в чем были дома, в холодный подвал прятаться».
Солнечный талисман
Бежать в Эстонию семья решила сразу, как российские войска отошли. Это случилось в марте. Ехали налегке, за спиной рюкзаки, там документы и вещи первой необходимости. Муж Татьяны Григорий покинул территорию Украины вместе с семьей. Он, как сопровождающий ребенка-инвалида, был освобожден от мобилизации.
Впрочем, именно четырехлетняя Мария заставила родителей принять твердое решение покинуть родину. Девочка родилась с четырьмя пороками сердца, и еще в младенческом возрасте перенесла тяжелую операцию.
«Ей жизненно важно постоянно наблюдаться у кардиолога. А у нас с этим начались проблемы. Перебои с поставкой лекарства, которое она принимает. К тому же, в одну из клиник прилетел снаряд, а анестезиолога киевского кардиологического центра, где Марийке делали операцию, вообще в начале марта убили», – рассказывает Татьяна.
Пятый день рождения Марии украинская семья отмечала уже в Эстонии. Все необходимые обследования девочка прошла в Тарту, теперь получает лекарства и проходит плановые медосмотры.
«О диагнозе дочери мы узнали только в родзале и, конечно же, у нас был большой стресс. Но мы не опустили руки, а все пять лет занимались и занимаемся ребенком. Это очень непростой путь – от операции на сердце до того, как она начала говорить и ходить», – рассказывает Татьяна, которая особенно сильно переживает за будущее своего особенного ребенка.
Если старший сын Захар быстро освоился в эстонской школе, подружился с ребятами, занялся в Кохтла-Ярве футболом и плаванием, то его особенной сестре здесь очень не хватает программы реабилитации, занятий с логопедом. На родине девочка регулярно занималась со специалистами на украинском языке. Поскольку сейчас такой возможности нет, Татьяна занимается с дочерью самостоятельно, а также пробует найти украинских специалистов в онлайне. Увы, такие уроки срываются из-за постоянного отключения электричества в Украине. Татьяна не опускает руки, девочка развивается – ходит в эстонский детский сад, занимается танцами.
Дети плохо спали, тряслись от салютов…
Поселиться в Кохтла-Ярве семья решила потому, что сюда еще до войны ездил на заработки муж. Григорий занимается вырубкой леса, а уютную квартиру в шахтерском городе ему помогла найти фирма, в которой он работает. Здесь нас встретили радушно. Татьяна готовит дрожжевые вареники на пару – совсем такие, какие когда-то научила ее лепить бабушка. Блюдо национальное и традиционное в этой семье. Маленькая Марийка с радостью позирует нашему фотографу. Потом резко отвлекается и бежит крепко обнимать за шею мать, громко сообщая ей: я тебя люблю! Татьяна смахивает вновь набежавшую слезу. Говорит, что сейчас уже быт наладили, вначале было совсем сложно.
«В Эстонию мы ехали своей семьей. Через неделю сестра привезла своих двоих детей, моих племянников, а сама вернулась в Украину. Сейчас они уже из Эстонии уехали, воссоединились с родителями, – рассказывает Татьяна. – Я не работала, денег было мало. Дома четверо детей, которых постоянно надо было кормить, казалось, все время проводила у плиты. А еще дети плохо ночью спали от пережитого на родине стресса. Так поначалу салютов пугались, даже 14-летняя племянница трястись начинала».
«Вабандуст, мис келль он?»
На должность учителя украинского языка Татьяну пригласили в Ярвескую школу города Кохтла-Ярве. Здесь с сентября она обучает детей украинских беженцев, которых в городе оказалось довольно много. Учится Татьяна и сама – с октября записалась на курсы эстонского языка. Занимается три раза в неделю по два часа, а также получает большой объем домашних заданий.
«Кохтла-Ярве маленький город, но здесь все есть для жизни и удобства», – говорит Татьяна, но отмечает, что в русскоязычной среде очень сложно учить эстонский язык. В магазинах, общественном транспорте, любых общественных заведениях и на улице люди говорят по-русски.
Одно из домашних заданий, которые Татьяна получила на курсах эстонского языка, заставило украинку искренне удивиться. Для того, чтобы закрепить полученные знания, ей предложили обратиться к людям на улице с вопросом Mis kell on? Каково же было удивление прилежной ученицы, когда местные жители и сами не смогли ответить ей по-эстонски.
Копите моменты друг с другом!
Многие бытовые вопросы помогает украинской семье решить эстонская семья, которая живет по соседству. Поддерживают вещами, ищут нужную информаию, а также всегда готовы поддержать добрым словом и советом.
Татьяна отмечает, что жизнь прежней уже, конечно, никогда не будет. С приходом в ее жизнь войны изменилось мировоззрение. Когда человек вмиг оказывается без всего того, что нажил непосильным трудом, и начинает жизнь с нуля, происходит переоценка ценностей. Татьяна признается, что материальные блага ушли на второй план, а чувство стабильности и безопасности, похоже, уже никогда не вернется.
«Мы всю жизнь копили. Копили на дом, копили на дорогой ремонт, который сделан в нашей украинской квартире. Отказывали себе в путешествиях, каких-то развлечениях… А теперь понимаешь, что зря, – вздыхает Татьяна. – Нет в жизни ничего дороже своей семьи и сегодняшнего дня. Рука твоего ребенка, рука твоего мужа – ничего нет важнее в жизни. И это не страшно – начинать все с чистого листа. Сейчас мы просто благодарны судьбе, что мы все живы, и мы здесь вместе!»