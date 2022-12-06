ЭКСКЛЮЗИВ ⟩ «На вопрос "Mis kell on?" мне никто не ответил!»: удивительные приключения украинцев в Кохтла-Ярве

Пятый день рождения Марии украинская семья отмечала уже в Эстонии. Все необходимые обследования девочка прошла в Тарту, теперь получает лекарства и проходит плановые медосмотры.

«О диагнозе дочери мы узнали только в родзале и, конечно же, у нас был большой стресс. Но мы не опустили руки, а все пять лет занимались и занимаемся ребенком. Это очень непростой путь – от операции на сердце до того, как она начала говорить и ходить», – рассказывает Татьяна, которая особенно сильно переживает за будущее своего особенного ребенка.

Татьяна удивляется, что в Кохтла-Ярве все говорят по-русски. Фото: Konstantin Sednev/Postimees Grupp

Если старший сын Захар быстро освоился в эстонской школе, подружился с ребятами, занялся в Кохтла-Ярве футболом и плаванием, то его особенной сестре здесь очень не хватает программы реабилитации, занятий с логопедом. На родине девочка регулярно занималась со специалистами на украинском языке. Поскольку сейчас такой возможности нет, Татьяна занимается с дочерью самостоятельно, а также пробует найти украинских специалистов в онлайне. Увы, такие уроки срываются из-за постоянного отключения электричества в Украине. Татьяна не опускает руки, девочка развивается – ходит в эстонский детский сад, занимается танцами.

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