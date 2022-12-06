Наглость неописуемая! ⟩ Житель Мустамяэ вообразил себя брюссельским «Писающим мальчиком»

Что вы бы сделали, став свидетелем такой возмутительной картины? Проходивший мимо житель Мустамяэ не растерялся, заснял «писающего мальчика» на телефон и опубликовал в Facebook, в группе «Таллиннцы» с припиской «любимый район».

Снимок быстро разлетелся по социальным сетям, а комментаторы принялись не только осуждать и высмеивать его героя, но и задались вопросами: какое наказание грозит за такое поведение в общественном месте и как приструнить чаще всего подвыпивших мужчин, которые справляют нужду в людных и совсем не предназначенных для этого местах?

Комментирует участковый полицейский Ида-Харьюского отделения полиции Кира Кузнецова-Чупин:

– Подобное поведение является нарушением общественного порядка. Если человек при этом причинил ущерб чужому имуществу, то в случае с ущербом до 200 евро возможно начать производство по делу о проступке. Если же ущерб превышает 200 евро, то тут начинается уже уголовное производство. Наказания в этих случаях также разнятся, но полиция всегда подходит индивидуально к каждому случаю.

Именно поэтому следует позвонить на номер 112, если вы стали свидетелем нарушения общественного порядка. В ходе производства мы сможем выяснить, при каких обстоятельствах было совершено деяние, с какой целью, и чье имущество пострадало в результате.