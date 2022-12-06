Showcase PR Project провел незабываемую вечеринку Grand Showcase Event в стиле Гэтсби в ресторане Mood.
Смотрите, в каких дивных платьях таллиннские красотки пришли на ночь бурлеска и гламура в ресторан Mood
Смотрите, в каких дивных платьях таллиннские красотки пришли на ночь бурлеска и гламура в ресторан Mood
Настоящее бурлеск-кабаре от Empire Show, блеск драгоценностей в лучах софитов и изысканный A la Carte ужин от шеф-повара Приита Тоомитса. Гости стали частью этой невероятной атмосферы, очутились в манящем мире гламура, роскошных нарядов, модной музыки от DJ Peterson и LED SAX Show харизматичного Хенри Арукюла.
VIP-гость, пятикратный чемпион мира по открыванию устриц Анти Лепик, угощал гостей свежими устрицами, сервированными под различными соусами
Вечер удался на славу!
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