Время для загадывания желаний: названы «дни силы» в декабре

Одна из таких дат – 7 декабря 2022 года.

Седьмого декабря лучше окружить себя делами, которые не потребуют от вас высокой концентрации внимания. Этот день является благоприятным для совершения любых финансовых операций и сделок с ценными бумагами. Также эта дата отлично подходит для разного рода начинаний. Ваши предложения обязательно найдут отклик и будут приняты.

Обладает магической силой и последняя зеркальная дата 2022 года: 12 декабря Вселенная подскажет, что действительно для вас важно и на чем не стоит акцентировать свое внимание. Кроме этого, в этот день удача последует за теми, кто доволен собой и верит в лучшее. А чтобы привлечь как можно больше удачи, в этот день во всех делах следует поступать по совести.

20 декабря можно будет взглянуть на многие вещи под непривычным углом. Станет ясно то, что раньше упускалось из вида: это отличное время для самоанализа, общения и попыток разрешения каких-либо разногласий.