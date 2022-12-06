Фермер Хейди Хансо: есть мясо животного, которого ты сам вырастил, – это жестко

Часто общественности показывают только красивую и идиллическую сторону фермерской жизни, включая здоровый образ жизни, свежий воздух, уединение и пространство. «Я чувствую, что за это время, как внутри себя, так и для других, я не раскрыла более подлинную, часто болезненную или трудную для понимания, но повседневную сторону сельской жизни», – пишет Хейди Хансо в социальных сетях, делясь с подписчиками своими мыслями о фермерской жизни, включая и смерть домашних животных. Об этом рассказывает Elu24.

«Иногда животные сами умирают, например, у нас так умер белогрудый павлин, а в конце лета одна из наших кошек. Иногда природа сама забирает своих детей, а иногда мы делаем это сами. Для нашего собственного стола», – говорит Хансо.

Хейди Хансо со своей лошадью, которой уже 31 год. Фото: Erakogu

Сейчас настало время, когда летний прирост животных необходимо пересмотреть и пустить на мясо. «Это сложно, – признается хозяйка фермы. – Много лет я не могла умерщвлять животных сама, но теперь справлюсь, когда это необходимо. Я знаю, что животное, выращенное с заботой, любовью, уважением, поддержит мою семью во много раз больше, чем безымянный обрубок, купленный в магазине», – говорит Хансо.