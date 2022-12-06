Хейди Хансо, владелица фермы Паювярава на Сааремаа, делится с подписчиками в соцсетях своими размышлениями о сложном аспекте фермерской жизни: забое животных, которых вы выращиваете. «Именно эта концепция питания мясом, которое ты вырастил сам, является одной из причин, по которой я с каждым годом потребляю все меньше и меньше мяса», – говорит Хансо.
Фермер Хейди Хансо: есть мясо животного, которого ты сам вырастил, – это жестко
Часто общественности показывают только красивую и идиллическую сторону фермерской жизни, включая здоровый образ жизни, свежий воздух, уединение и пространство. «Я чувствую, что за это время, как внутри себя, так и для других, я не раскрыла более подлинную, часто болезненную или трудную для понимания, но повседневную сторону сельской жизни», – пишет Хейди Хансо в социальных сетях, делясь с подписчиками своими мыслями о фермерской жизни, включая и смерть домашних животных. Об этом рассказывает Elu24.
«Иногда животные сами умирают, например, у нас так умер белогрудый павлин, а в конце лета одна из наших кошек. Иногда природа сама забирает своих детей, а иногда мы делаем это сами. Для нашего собственного стола», – говорит Хансо.
Сейчас настало время, когда летний прирост животных необходимо пересмотреть и пустить на мясо. «Это сложно, – признается хозяйка фермы. – Много лет я не могла умерщвлять животных сама, но теперь справлюсь, когда это необходимо. Я знаю, что животное, выращенное с заботой, любовью, уважением, поддержит мою семью во много раз больше, чем безымянный обрубок, купленный в магазине», – говорит Хансо.
«Я так благодарна своему партнеру, с которым мы живем и работаем вместе, потому что самой забивать животных, правда, все еще трудно, – признается она, добавляя, что концепция питания мясом животных, которых она вырастила, является одной из причин того, что с каждым годом она все больше и больше осознает необходимость есть меньше мяса. – Вот причина, по которой я уважаю тех, кто вообще не ест мяса».
Поскольку на Рождество особое внимание уделяется мясоедению, Хансо просит делать это с уважением. «Просто меньше ешьте», – таков ее совет.
Ева, которая прокомментировала пост Хансо, говорит, что она тоже убивает своих животных. «Я делала это, держала овцу и умоляла ее быть послушной. Плакала после этого, стала веганом, а потом снова ела мясо, потому что мой организм требовал мясного. Самый правильный момент для меня – это осознанное питание. Когда я могу, я ем растительную пищу и знаю, откуда она берется», – говорит Ева.
Все животные хотят жить
Фариштамо Эллер, руководитель отдела коммуникаций организации по защите животных НПО Loomus, сомневается, стоит ли вообще выращивать животных для еды. «Каждое животное хочет жить. Люди же рассматривают животных как ресурс, то есть предполагают, что животные существуют для того, чтобы обслуживать людей. Такие выражения, как «дает молоко», «дает яйца», «дает мясо», ясно показывают это», – говорит Эллер.
«На протяжении всей истории человечества люди брали на себя труд отлавливать различные виды животных, разводить их, выращивать, зачастую едва выйдя из младенческого возраста, а затем убивать, например, для еды. Взамен человек «предлагает» животному жизнь, которую он дал ему до момента забоя, считая это выгодной сделкой и не задаваясь вопросом, стоит ли жизнь, которая уже начинается в неволе, того, чтобы ее прожить», – считает Эллер.
Активист по защите прав животных: можно ли жить, не употребляя мясо в пищу?
Хейки Валнер, борец за права животных и лидер Группы спасения животных, считает, что жить без мяса, наверное, невозможно. По крайней мере, не в темных по полгода северных странах. «Я могу понять людей, которые отказались от мяса, но я думаю, что их здоровье намного хуже», – отмечает Валнер, который в то же время считает, что мяса нужно употреблять меньше.
«Нужно ли нам есть столько мяса, сколько предлагают различные исследования? Конечно, нет, и прежде всего это было бы вредно для нашего собственного здоровья. И мы также оказываем услугу природе, потому что промышленное сельское хозяйство – это дьявол как для земли, так и для животных и птиц, которые попадают на наши столы», – уверен Валнер.
«Животные на частных фермах выращиваются иначе, чем на крупных, и их мясо более питательно. К сожалению, большинство людей переехали в города, и их надо как-то кормить. Один из вариантов – сократить потребление мяса, и это очень большой шаг. Я сам это сделал и не жалею, но вряд ли когда-нибудь стану веганом», – говорит активист движения за права животных.