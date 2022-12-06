После непродолжительной борьбы с раком на 71 году жизни скончалась актриса Керсти Элли, известная по фильму «Двое: я и моя тень». Об этом сообщили ее дети в социальных сетях, пишет peopletalk.ru.
Скончалась актриса Керсти Элли
К слову, за плечами Элли более 70 ролей в кино, многие из которых становились хитами. В начале нулевых Кирсти чуть было не осталась без работы из-за лишнего веса: при росте в 178 сантиметров ее маса тела доходила до 135 килограммов. Костюмеры старались скрыть чрезмерную полностью звезды, но порой это им не удавалось. Артистка делала вид, что принимает себя такой, какая она есть, но сама мечтала вновь стать стройной. Иногда ей удавалось скинуть несколько лишних килограммов, она даже рекламировала средства для похудения, пишет «Стархит».
Что касается линой жизни, то в 70-х Кирсти была замужем за школьным возлюбленным Бобом Элли. Потом она узаконила отношения с актером Паркером Стивенсоном. В этом союзе у актрисы случился выкидыш, после чего супруги приняли решение усыновить двоих детей — мальчика и девочку.
В 2016 году Кирсти Элли стала бабушкой, у ее приемного сына Уильяма появился первенец.