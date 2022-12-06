Скончалась актриса Керсти Элли

К слову, за плечами Элли более 70 ролей в кино, многие из которых становились хитами. В начале нулевых Кирсти чуть было не осталась без работы из-за лишнего веса: при росте в 178 сантиметров ее маса тела доходила до 135 килограммов. Костюмеры старались скрыть чрезмерную полностью звезды, но порой это им не удавалось. Артистка делала вид, что принимает себя такой, какая она есть, но сама мечтала вновь стать стройной. Иногда ей удавалось скинуть несколько лишних килограммов, она даже рекламировала средства для похудения, пишет «Стархит».